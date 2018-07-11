Госкомитет телевидения и радиовещания Украины просит ввести санкции в отношении 12 российских издательств и сайтов
Они занимаются выпуском литературы антиукраинского содержания, — говорится в сообщении ведомства. Претензии возникли, в том числе к издательствам «Эксмо», «Вече», «Алгоритм». На сайте Госкомтелерадио говорится, что Комитет ведёт чёрный список изданий. В нём, в частности, фигурируют произведения Захара Прилепина и Эдуарда Лимонова.
Комментарии2
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danko_viola 11 июля 2018 | 03:25
Козлодои. Где данко1 спец сайтам?
minerr 11 июля 2018 | 03:59
Жители Украины, походу, полные дегенераты, раз не могут сами решить что смотреть и что читать.