США собираются продать Великобритании партию авиационных ракет на 650 миллионов долларов
План уже одобрил Госдепартамент, сообщает РБК со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности. Согласно этим данным, ракеты на сумму 90 миллионов долларов также получит Дания, которая как и Великобритания, обратилась с просьбой о поставке к военному ведомству США.
Комментарии2
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niknik 11 июля 2018 | 03:13
А что остаётся делать? До них наконец дошло, что их жизнь только в их руках и в случае чего никто особо помогать не будет. Поэтому раз есть деньги, то чего б не купить нужную вещь?))
minerr 11 июля 2018 | 03:57
niknik: /// в случае чего никто особо помогать не будет. ////
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Верно говоришь - НАТО необходимо только для выкачки денег и не более того. Для этого они и придумывают то российские, то китайские угрозы.