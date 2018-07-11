США собираются продать Великобритании партию авиационных ракет на 650 миллионов долларов

План уже одобрил Госдепартамент, сообщает РБК со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности. Согласно этим данным, ракеты на сумму 90 миллионов долларов также получит Дания, которая как и Великобритания, обратилась с просьбой о поставке к военному ведомству США.