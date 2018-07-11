Футболист Юрий Жирков больше не будет выступать за сборную России

Об этом полузащитник рассказал в интервью газете «Спорт Экспресс». Жирков пояснил, что у него не хватает сил играть на таком уровне, кроме того, он второе лето остаётся без отпуска и у него нет времени на семью и детей. К решению, по словам футболиста, его также подтолкнула последняя травма.

Ранее два других футболиста, игравших за сборную – Александр Самедов и Сергей Игнашевич сообщили об уходе из национальной команды. Игнашевич при этом сказал, что завершает карьеру.