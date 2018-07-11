Сборные Англии и Хорватии сыграют сегодня в полуфинале чемпионата мира по футболу

Матч пройдёт на московском стадионе «Лужники». Хорваты прежде никогда не добивались выхода в финал, англичане могут добраться до решающего матча впервые с 1966 года, когда они победили на домашнем турнире. Финальная встреча пройдёт в воскресенье. Победитель сегодняшнего матча встретится с командой Франции, которая накануне обыграла Бельгию со счётом 1:0.