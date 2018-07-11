Страховой рынок в этом году может покинуть каждая пятая компания
Такой прогноз, сделанный по итогам опроса крупнейших страховщиков, публикует РБК. Среди вероятных причин издание называет усиление контроля со стороны ЦБ. По данным РБК, в прошлом году рынок покинули 30 страховых компаний, в основном из-за отзыва лицензий или добровольного отказа от них.
Комментарии3
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efilika 11 июля 2018 | 02:21
банкротство не рассматривали?
dew_point 11 июля 2018 | 02:31
В австралии ВСЕ страховые компании принадлежат государству и все идёт напрямую в бюджет который давно трещит по швам. Рано или поздно в России тоже сообразят что так можно. Так что готовьтесь.
efilika 11 июля 2018 | 02:39
dew_point: что вы имеете ввиду принадлежат государству? Есть и частные компании, и государственные. Нодеятельность регулируется государством.