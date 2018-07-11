Страховой рынок в этом году может покинуть каждая пятая компания

Такой прогноз, сделанный по итогам опроса крупнейших страховщиков, публикует РБК. Среди вероятных причин издание называет усиление контроля со стороны ЦБ. По данным РБК, в прошлом году рынок покинули 30 страховых компаний, в основном из-за отзыва лицензий или добровольного отказа от них.