В центре Лондона готовится масштабная акция протеста в день визита Дональда Трампа
Об этом американских граждан, которые находятся в Великобритании, предупредило посольство США. В дипмиссии посоветовали избегать центра британской столицы, поскольку будет перекрыт ряд улиц. В сообщении говорится, что некоторые мероприятия могут носить жестокий характер.
Дональд Трамп собирается впервые в качестве президента США посетить Великобританию в предстоящую пятницу. В ходе визита он намерен встретиться с королевой Елизаветой Второй и провести переговоры с британским премьером Терезой Мэй.
Комментарии1
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ltvjrhfn1 11 июля 2018 | 03:31
среди протестующих, злорадно мяукая, гуляет Кот Скрипалей в косоворотке и с матрёшкой в лапах..