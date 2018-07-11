Госдепартамент США обвинил Иран в использовании посольств республики для прикрытия при организации терактов

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа сообщает агентство ТАСС. По его словам, ведомство обсуждает усиление давления на Иран и призывает все страны в целях безопасности внимательно изучить, чем занимаются дипломаты в иранских посольствах.

В начале июля в Бельгии полиция объявила о предотвращении теракта. По этому делу задержали, в том числе, выходцев из Ирана, а также иранского дипломата из посольства в Вене, который по версии следствия контактировал с подозреваемыми.