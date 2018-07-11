Госдепартамент США обвинил Иран в использовании посольств республики для прикрытия при организации терактов
Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа сообщает агентство ТАСС. По его словам, ведомство обсуждает усиление давления на Иран и призывает все страны в целях безопасности внимательно изучить, чем занимаются дипломаты в иранских посольствах.
В начале июля в Бельгии полиция объявила о предотвращении теракта. По этому делу задержали, в том числе, выходцев из Ирана, а также иранского дипломата из посольства в Вене, который по версии следствия контактировал с подозреваемыми.
Комментарии1
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prof57 11 июля 2018 | 03:48
А у США посольства сборища гуманистов и миротворцев.... Посольские работники США виновны в гибели миллионов и уничтожении десятков стран - именно в их посольствах работают диверсанты, подрывающие мир во всем мире....