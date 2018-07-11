Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину оштрафовали на 400 тысяч рублей
Решение принял мировой суд в Москве. Алёхину обвинили в уклонении от обязательных работ, назначенных за акции у здания ФСБ. Всего было составлено два протокола, по каждому оштрафовали на 200 тысяч. В декабре прошлого года Марии Алёхиной назначили 40 часов обязательных работ за то, что она вышла к зданию ФСБ с плакатом «С днём рождения, палачи!». В апреле она получила ещё 100 часов работ за то, что запускала самолётики у здания спецслужбы, выступая против блокировки мессенджера Telegram.
Комментарии4
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lom2011 11 июля 2018 | 02:31
Что так мало?
Очень гуманный путинский суд.
Надо было на 400 млн.рублей.
Девушка поди сверхбогатая.
mas_mas 11 июля 2018 | 02:51
С Рыбки 500 тысяч, с Пусси - 400. Деньги у КГБ кончаются?
antimalin 11 июля 2018 | 03:08
Работодатель Алехиной Госдеп оплатит непредвиденные расходы своей подопечной.
murad_manapov 11 июля 2018 | 03:21
за такой плакат расстрелять могли, смелая девушка