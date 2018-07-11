Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину оштрафовали на 400 тысяч рублей

Решение принял мировой суд в Москве. Алёхину обвинили в уклонении от обязательных работ, назначенных за акции у здания ФСБ. Всего было составлено два протокола, по каждому оштрафовали на 200 тысяч. В декабре прошлого года Марии Алёхиной назначили 40 часов обязательных работ за то, что она вышла к зданию ФСБ с плакатом «С днём рождения, палачи!». В апреле она получила ещё 100 часов работ за то, что запускала самолётики у здания спецслужбы, выступая против блокировки мессенджера Telegram.