Станислав Черчесов берёт на себя ответственность за недостатки в выступлении Фёдора Смолова на чемпионате мира
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов берёт на себя ответственность за недостатки в выступлении Фёдора Смолова на чемпионате мира. Об этом наставник команды сказал в интервью телеканалу RT. Он назвал Смолова талантливым футболистом и большим игроком. Возможно, он недостаточно хорошо был подготовлен к своему первому чемпионату мира в психологическом плане, — сказал тренер. Он считает, что не сумел помочь своему игроку.
В четвертьфинале Смолов, в частности, не смог забить пенальти. Многие болельщики обрушились на него с критикой в соцсетях.
Комментарии1
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pretender__ 11 июля 2018 | 01:37
Черчесов берёт на себя ответственность за недостатки в выступлении Фёдора Смолова.
И ?
В чем это выразится?
Черчесов уходит в монастырь?