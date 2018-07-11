Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов берёт на себя ответственность за недостатки в выступлении Фёдора Смолова на чемпионате мира. Об этом наставник команды сказал в интервью телеканалу RT. Он назвал Смолова талантливым футболистом и большим игроком. Возможно, он недостаточно хорошо был подготовлен к своему первому чемпионату мира в психологическом плане, — сказал тренер. Он считает, что не сумел помочь своему игроку.

В четвертьфинале Смолов, в частности, не смог забить пенальти. Многие болельщики обрушились на него с критикой в соцсетях.