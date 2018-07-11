Сборная Франции стала первым финалистом чемпионата мира по футболу
Команде удалось добиться такого результата в третий раз.
Во вторник вечером французы одержали победу над командой Бельгии 1:0. Единственный гол забил Самюэль Умтити. Сразу после матча с французским президентом Эммануэлем Макроном, который смотрел игру на стадионе, связался российский лидер Владимир Путин. Он поздравил коллегу с победой национальной сборной, сообщает пресс-служба Кремля.
Финал чемпионата мира пройдёт в воскресенье в Москве, сборная Франции встретится с победителем сегодняшнего матча Англия – Хорватия. Матч за третье место состоится в субботу в Петербурге.
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shai13 11 июля 2018 | 01:37
La gloire de la France !