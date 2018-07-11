В Азербайджане во время акции протеста погибли двое полицейских

Они участвовали в разгоне несогласованного с властями митинга в городе Гянджа, сообщает МВД республики. По версии ведомства, это была акция сторонников радикального религиозного течения, в ней участвовали около двухсот человек, порядка 40 из них задержали.

Ранее в республике было объявлено, что в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана совершено нападение на главу исполнительной власти и его телохранителя. По этому делу задержали россиянина. В МВД заявили, что это был теракт с целью посеять панику и организовать захват власти, сообщает РИА Новости.