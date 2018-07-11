35 сирийских и российских военнослужащих, по некоторым данным, погибли в провинции Дераа
О том, что они стали жертвами взрыва сообщает интернет-издание Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал, распространивший заявление террористической организации «Исламское государство» (она запрещена в России). Согласно этим данным, теракт в Сирии произошёл в начале недели. Боевик въехал в город Зайзун на машине с взрывчаткой. О том, что они стали жертвами взрыва сообщает интернет-издание Лента.ру со ссылкой на телеграм-канал, распространивший заявление террористической организации «Исламское государство» Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи, – цитирует министерство агентство Интерфакс.
Комментарии6
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pedro_juares 11 июля 2018 | 01:13
классная новость: 35 сирийских и российских военнослужащих - это сколько каких? 34 российских и один сирийский или наоборот?
можно было написать еще "35 сирийских российских и албанских военнослужащих" - просто албанских было ноль.
sokal123 11 июля 2018 | 01:16
За что погибли российские? За Асада ,за Путина , за Пригожина.
minerr 11 июля 2018 | 01:20
sokal123: Ну кто сомневался что свидомые и их братья хомячки без всякой тени сомнения на веру примут заявления террористов.
efilika 11 июля 2018 | 01:18
нет никакой такой организации. Наши объявили, что с ними покончено. Все. забыли.
vpu2011 11 июля 2018 | 01:29
опаньки
takvsegda 11 июля 2018 | 02:18
Всё идёт по плану.Не нада волноватся.На войне как на войне .Ну кому то же это нада.
Но это ещё не вечер.И далеко до конца.Восток штука тонкое.Конец не за горами.