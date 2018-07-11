Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей скончался в Крыму
Как сообщили ТАСС в региональном отделении партии «Родина», причиной смерти стал инфаркт. Андрею Брежневу было 57 лет.
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Как сообщили ТАСС в региональном отделении партии «Родина», причиной смерти стал инфаркт. Андрею Брежневу было 57 лет.
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