Саммит НАТО открывается сегодня в Брюсселе
На нём будут обсуждать Россию и увеличение стран-членов альянса расходов на оборону.
ла и единство НАТО, которая сможет разрешить любую угрозу, этому привержены все члены альянса, сообщила постпред США при военном блоке Кэй Бэйли Хатчисон. Обсудят и политику России в отношении Украины и как считают на Западе нарушения Москвой договора о ракетах средней и малой дальности. Саммит одобрит инициативу повышения готовности сил и создание в течение полутора лет 30ти батальонов и такого же числа авиаэскадрилий, готовых развернуться за месяц, объявил вчера генсек НАТО Йенс Столтенберг. В числе других тем усиление борьбы с терроризмом, укрепление партнёрства с ЕС, модернизация альянса. Ещё один вопрос — расходы на оборону стран-членов НАТО. От них президент США до приезда в Брюссель снова потребовал увеличить военные расходы. Дональд Трамп заявил, что Америка несёт львиную долю затрат на финансирование альянса. Члены НАТО в следующем году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов на миллиарды долларов, объявил вчера Столтенберг.
Саммит НАТО продлится два дня. На нём Македония получит приглашение вступить в альянс.
Президент США Дональд Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. Как пишет местная «Суар», американского президента, как и остальных глав государств и правительств, встречал в аэропорту только представитель бельгийского МИДа. Никто из руководства страны не приехал из-за полуфинального матча ЧМ по футболу национальной команды со сборной Франции. Король бельгийцев Филипп и глава МИД королевства Дидье Рейндерс присутствовали на матче в России, а премьер-министр Шарль Мишель следил за игрой в одной из фан-зон в городе Брен-лё-Конт.
Комментарии3
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mikhail_spb_ 11 июля 2018 | 00:04
Надо было отправить на саммит НАТО спецпредставителем батутчика-рагозина.
Он бы им показал кузькину мать!
danko1 11 июля 2018 | 00:06
Всё у мафиози кремлевского, тупого питерского гопника получается противоположное обещанному.
Мало того, что приблизил НАТО к России, так еще увеличивает его мощь.
Но надо отметить, что в данных условиях, когда узурпатор страдает агрессией и полностью неадекватен, то НАТО уже воспринимается в качестве защиты россиян от безумного мафиози.
ly4_sveta 11 июля 2018 | 00:15
Кто же защитит российскую территорию, которая
разграблена и растащена по мафиозным карманам,
над которой измываются уже миллионы чекистских
опричников - ни прав, ни свобод, ни закона?
В НАТО надо было вступать ещё в 90-х, предлагали же
умные люди, но местному ворью и жулью тогда не
на чем было бы наживаться и не над кем измываться.