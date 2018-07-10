Третьяковская галерея начала борьбу с нелегальными экскурсиями

По новым правилам, рассказывать об экспонатах могут только сертифицированные гиды со специальными бейджами.

Любые правила призваны упорядочивать жизнь людей, но с экскурсоводами-нелегалами нужно договариваться мирно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал начальник отдела музеев Минкульта России Дмитрий Шелепин.

Ранее трое преподавателей МГУ привели в Третьяковку своих студентов, с которыми стали обсуждать экспозицию. К посетителям подошли сотрудники службы безопасности музея и потребовали прекратить экскурсию.