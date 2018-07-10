Третьяковская галерея начала борьбу с нелегальными экскурсиями
По новым правилам, рассказывать об экспонатах могут только сертифицированные гиды со специальными бейджами.
Любые правила призваны упорядочивать жизнь людей, но с экскурсоводами-нелегалами нужно договариваться мирно. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал начальник отдела музеев Минкульта России Дмитрий Шелепин.
Ранее трое преподавателей МГУ привели в Третьяковку своих студентов, с которыми стали обсуждать экспозицию. К посетителям подошли сотрудники службы безопасности музея и потребовали прекратить экскурсию.
Комментарии5
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balamuto 10 июля 2018 | 23:07
Ржунимагу..быдломассе не дают окультуриваться.)))
i_c_e 10 июля 2018 | 23:11
Не понял. То есть рассказывать супруге или подругев галерее то, что знаешь, теперь нельзя, или «за дополнительную плату»?
fresh_breeze 10 июля 2018 | 23:46
Чё-то музейщики хватили лишку, в конце концов музей-то государственный, экспонаты тоже, за их просмотр люди заплатили деньги, и кто им будет о них рассказывать, решать только им самим. Главное, чтобы это не мешало окружающим. Именно не мешало, не спекулируя этим со стороны администрации Третьяковки.
Ещё интересно, а как в других крупных музеях страны, там ведь наверняка тоже проводятся
"дикие" экскурсии; возникают ли из-за этого конфликтные ситуации и пр.
ts 10 июля 2018 | 23:53
Мракобесие в России побеждает! Гундяев, ау!
vadimp 11 июля 2018 | 00:14
Ну а чем Третьяковка других хуже?
Одни природные ресурсы "прихватизировали", другие предприятия, эти вот музей.