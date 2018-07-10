Премьер-министр Никол Пашинян предоставил гражданство Армении известному физику-ядерщику Юрию Оганесяну

Об этом сообщила пресс-служба армянского кабмина. Оганесян — известный советский и российский ученый, академик РАН, научный руководитель лаборатории ядерных реакций имени Флёрова в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. В честь Оганесяна назван химический элемент «Оганесон» в таблице Менделеева.