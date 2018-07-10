Юрий Жирков принял решение завершить выступления за национальную команду
Полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков принял решение завершить выступления за национальную команду. Об этом он сообщил в интервью газете «Спорт-Экспресс». Жирков дебютировал в сборной России в 2005 году, всего за национальную команду он провел 87 матчей и забил два мяча. Ранее о завершении карьеры в сборной заявили защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов.
Комментарии4
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ihtamnet 10 июля 2018 | 23:05
Увы, это футболист такого уровня, что о нем совсем скоро все забудут.
ankir 10 июля 2018 | 23:23
ihtamnet: Какого уровня? есть где-то уровни футболистов?
honduras_na_colime 10 июля 2018 | 23:27
Видать, надорвались таблэтки глотать, вот и решили сдрыснуть - здоровье дороже, а успехи сбродной Роисси закончились на следующие лет 50.
malanoff 11 июля 2018 | 00:17
honduras_na_colime: Жалко ребят. Уходят те , кто давно попал в мясорубку к Мутко.