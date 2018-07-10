Полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Юрий Жирков принял решение завершить выступления за национальную команду. Об этом он сообщил в интервью газете «Спорт-Экспресс». Жирков дебютировал в сборной России в 2005 году, всего за национальную команду он провел 87 матчей и забил два мяча. Ранее о завершении карьеры в сборной заявили защитник Сергей Игнашевич и полузащитник Александр Самедов.