Полиция возбудила уголовное дело после кражи геральдического знака с фасада здания Академии управления МВД в столице
По сведениям агентства «Москва», преступника задержали неподалеку от места кражи. Им оказался 22-летний житель Истры. Похищенный знак у него изъяли. материальный ущерб составил около 3,5 тысяч рублей.
Комментарии2
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tks 10 июля 2018 | 23:42
Это только предварительная цифра: на самом деле 3,5 млн.!
viktorova 10 июля 2018 | 23:48
На куски его изрубить за такое дерзкое хищение! Это вам не Хорошавин с Гайзером! А про Сердюкова с Васильевой вообще молчу.