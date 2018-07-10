Двое полицейских погибли, 40 человек задержаны во время беспорядков в Гяндже на западе Азербайджана
Около 200 человек вышли на несанкционированную акцию в поддержку задержанных по делу о покушении на главу города Эльмара Велиева. Как сообщает пресс-служба МВД Азербайджана, в акции принимали сторонники радикального религиозного течения. В Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело.
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shplint_05 11 июля 2018 | 00:09
Бесполезный народ. Как и хохлы.