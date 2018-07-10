Первым финалистом ЧМ по футболу стала Франция
В сегодняшнем матче против команды Бельгии в Петербурге обошлось без дополнительного времени и серии послематчевых пенальти. Счет 1:0. Второй финалист определится завтра в Москве в матче Хорватия – Англия.
Комментарии17
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i_c_e 10 июля 2018 | 23:07
«Обошлось», потому что они в футбол умеют играть.
haldey 10 июля 2018 | 23:11
Победобесие на Елисейских полях...
И это в то время, когда "великий русский художник" Павленский в гестаповских застенках тоталитарного Французского режима. А главное за что, за искусство))) Макрон веселится в Петербурге, а бедные сирийские, ливийские беженцы не могут покушать... в ресторане))))
sanisan 10 июля 2018 | 23:17
Путин смотрел матч и за Францию болел, а Порошенко не стал смотреть, ему противно смотреть на футбольный или иной любой праздник в России и просто болел, с похмелья - краснел и кашлял хлюпая носом. Легендарный рок-музыкант Мик Джаггер и Макрон смотрели интереснейший матч на новом, великолепном и красивейшем стадионе в Санкт-Петербурге и получили громадное удовольствие и незабываемое впечатление и от самой игры, и от организации турнира. Все радуются и ликуют, а нацики-фашики и прочая либеральная нечисть пребывают в зеленой тоске и в бессильной злобе.
sim202_ 10 июля 2018 | 23:37
sanisan:
Сантил, не обделайся от усердия.
Хотя ты давно по уши в этой субстанции,
но пайку -то отрабатывать надо...
oleg_kievlyanin 11 июля 2018 | 00:01
sanisan: //Путин смотрел матч и за Францию болел, а Порошенко не стал смотреть, ему противно смотреть на футбольный или иной любой праздник в России и просто болел, с похмелья - краснел и кашлял хлюпая носом. //
Ну прям как Ельцин говорил: "Просыпаясь утром, я спрашиваю себя: что ты сделал для Украины?.."
Что бы не произошло, все к Украине сводится.
Может и ЧМ РФ к себе заманила, чтобы Порошенко нос утереть?
nelibermot19 11 июля 2018 | 00:07
Жаль, что Бельгия не забила, хотелось интриги
olegleon 10 июля 2018 | 23:07
молодцы! заслужили эту победу.
s_talker002 10 июля 2018 | 23:23
olegleon:
Эфиопцы бегали быстрее это факт, к тому же они более выносливы.
Сборная Франция-Африка победила.сборная Бельгия-Ближний восток проиграла.
hiryrg 10 июля 2018 | 23:17
Ну я же говорил, так и есть. Дальше Англия. Англия победит Францию.
putin_itogy 10 июля 2018 | 23:28
hiryrg: Не Англия а Хорватия, СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ 2018.
haldey 10 июля 2018 | 23:44
hiryrg: Англию выведут на Францию. А французам разрешат разгромить англичан)))
Пора сливать правительство Терезы Мэй, да и комедия "брекзит" немного затянулась...
putin_itogy 10 июля 2018 | 23:20
Что значит футбол - игра случайностей.
Где абсолютно не работает правило полной доминанты авторитета.
Поскольку авторитетов нет в командной игре.
Подтверждает правило, то что если бы сейчас, в этот матч, тупо поставить вместо команды Бельгии, ту саму выбывшую Германию.
С вероятностью 99%, немцы бы победили, вот этих самых самоуверенных французов.
Ничего личного, просто факты..
minerr 10 июля 2018 | 23:33
putin_itogy: просто факты..
------
Факты слегка другие - немцы уже 2 недели как смотрят футбол по телевизору.
ankir 10 июля 2018 | 23:41
putin_itogy: если это игра случайностей , то Германия как раз и проиграла бы Франции как Испания России.
jamba 10 июля 2018 | 23:43
Хороший матч, обе команды были достойны выхода, но смогли французы! Удача, везение (даже когда команду спасает дура-штанга) это не про спорт.!В конечном итоге, побеждает тот, кто был техничней, быстрее и точней! Вот Жиру, у которого была куча моментов, не смог, мастерства не хватило!
Короче, смотрим дальше. Конечно, Англия и Франция в финале, это был бы исторический матч!;)) Но, хорваты тоже хороши. Они достойны того места, где сейчас находятся.
А нам, увы, остается рисовать на стенках очень сомнительного содержания граффити - Черчесов, отдающий кому то честь;)))) Удивительная у нас способность, все превращать в "подвиги" и соскакивать на военную риторику. Все у нас, б..., сплошные битвы - в футболе, сельском хозяйстве, космосе. Было бы смешно, если бы люди и взаправду не гибли(((
maik19_ 10 июля 2018 | 23:57
Молодцы палестинские арабы - обеспечили победу Франции
sergo_25_26 11 июля 2018 | 00:01
Хорваты будут ЧМ. И если кто то из них крикнет - слава Украине. Просто будет третья мировая война. Ватные портянки не здюжают.