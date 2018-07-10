Госдума одобрила законопроект об отмене национального роуминга

США и Евросоюз уже отменили роуминг на своих территориях, — заявил на пленарном заседании депутат Госдумы Олег Нилов:

«Роуминг возник по причине наличия специального регулирования, которое было много лет назад, при котором каждый из операторов связи осуществлял соединение через единого общероссийского оператора связи. Конечно, были дополнительные издержки, но время прошло, много поменялось. Нет уже ни экономических, ни технологических причин, но роуминг остался, потому что очень серьезные деньги. Их объем оценивается экспертами в 35 миллиардов примерно вот этих вот дополнительных платежей из карманов всех граждан России».

В законопроекте речь идет об отмене национального и внутрисетевого роуминга и вводится применение единого тарифа на услуги связи по всей территории России, добавил Олег Нилов.