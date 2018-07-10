Власти США обещают в течение суток Воссоединить несколько десятков детей младше пяти лет с их родителями
Все они были задержаны после нелегального пересечения американской границы. 26 июня федеральный суд в Сан-Диего постановил, что властям США следует в течение 30 дней обеспечить воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. Для случаев с детьми младше пяти лет, на это отводилось 14 дней. Таким образом, крайний срок для воссоединения самых юных из детей нелегальных иммигрантов с их семьями истекает во вторник.
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