Два офицера полиции убиты в Гяндже – втором по величине городе Азербайджана
Как передает РЕЙТЕР, там при разгоне несанкционированной акции протеста произошли стычки с полицией.
Около двухсот человек требовали освобождения 35-летнего гражданина России Юниса Сафарова. На прошлой неделе он совершил вооруженное нападение на мэра города Эльмара Велиева. Задержано около 40 участников беспорядков. Местные СМИ сообщают, что в настоящее время «порядок в Гяндже восстановлен, правоохранительные органы полностью контролируют обстановку.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт