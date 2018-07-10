Два офицера полиции убиты в Гяндже – втором по величине городе Азербайджана

Как передает РЕЙТЕР, там при разгоне несанкционированной акции протеста произошли стычки с полицией.

Около двухсот человек требовали освобождения 35-летнего гражданина России Юниса Сафарова. На прошлой неделе он совершил вооруженное нападение на мэра города Эльмара Велиева. Задержано около 40 участников беспорядков. Местные СМИ сообщают, что в настоящее время «порядок в Гяндже восстановлен, правоохранительные органы полностью контролируют обстановку.