Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Рылькова подал жалобу в ЕСПЧ

Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Она связана с преследованием по закону «о нежелательных организациях». Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель юридической службы фонда Максим Оленичев.

Преследование стоит рассматривать как форму давления на свободу ассоциаций, поскольку штраф наложен на некоммерческую организацию, добавил Максим Оленичев.