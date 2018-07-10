Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Рылькова подал жалобу в ЕСПЧ
Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Она связана с преследованием по закону «о нежелательных организациях». Об этом «Эху Москвы» рассказал руководитель юридической службы фонда Максим Оленичев.
Преследование стоит рассматривать как форму давления на свободу ассоциаций, поскольку штраф наложен на некоммерческую организацию, добавил Максим Оленичев.
Комментарии2
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olegleon 10 июля 2018 | 22:14
"поскольку штраф наложен на некоммерческую организацию"
т.е. если организация не ставит целью получение прибыли, то её вообще нельзя ни за что штрафовать?
b0rts0v 10 июля 2018 | 22:19
пц!! "нежелательность организации"... очевидно сокрыта в вызываюшчем целеполагании о "социальной справедливости"..))