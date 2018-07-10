Суд принял решение оштрафовать участницу Pussy Riot Марию Алехину на 400 тысяч рублей
Суд принял решение оштрафовать участницу Pussy Riot Марию Алехину на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ. Это решение несправедливо и будет обжаловано, сказала «Эху Москвы» сама Мария Алехина.
На Алехину составили два протокола, один за баннер «С днем рождения, палачи» у здания ФСБ на Лубянке и второй – за акцию с бумажными самолетиками в защиту Telegram.
Комментарии16
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olegleon 10 июля 2018 | 22:07
ну судья с юмором. хотел заставить её работать )))
fresh_breeze 10 июля 2018 | 22:12
olegleon:
Сейчас да, с юмором. А не так давно у судьи таки получилось заставить её работать аж целых два года.
olegleon 10 июля 2018 | 22:29
fresh_breeze: ну это скорее заслуга не судьи, а тех, кто с ней вместе сидел. "Народ там с душком, очков не носит!"
nns33 10 июля 2018 | 22:12
В России люди таких зарплат не получают. Сумма штрафа взята с потолка.
olegleon 10 июля 2018 | 22:18
nns33: Вы наверное не поняли. это сумма в рублях, а не в евро или долларах
nns33 10 июля 2018 | 22:30
olegleon: Олег,я поняла,что в рублях. А разве это адекватная сумма штрафа? Средняя з/п = 25 тр.
olegleon 10 июля 2018 | 22:40
nns33: средняя зарплата где? в деревне? в провинциальном городе? да, там это хорошие деньги. но в Москве это почти пенсия человека, которому больше 80-и лет. ну или зарплата студента, который подрабатывает после занятий.
"На 2017 год размер средней заработной платы на территории столицы составляет 67.8 тыс. рублей. По текущему курсу валют это в долларовом эквиваленте составит примерно 1.1 тыс.
Либо 1 тыс. евро. Важным моментом касательно обозначено выше статистики является следующее:
- данные учитываются уже после осуществления вычета в виде НДФЛ в размере 13% от заработной платы;
- учитываются только официальные данные."
ura_123 10 июля 2018 | 22:39
olegleon: алежек,можно подумать что ты Абрамович))))
gregor 10 июля 2018 | 22:18
Сколько получил штрафа тот подонок ,который кислотой прыснул в глаз навальному ? Ладно на сутки за хулиганство не отправили ,но штраф какой выписали ?
fresh_breeze 10 июля 2018 | 22:26
gregor:
Не было ни кислоты, ни подонка. Барселона была, но всего один раз, чтобы разыграть весь тот цирк. Навальный, завалившись в глазную клинику испанского города, залепетал: "Помогите! Хулиганы зрения лишают!!!"
Сперва в опповских СМИ упомянули, что лечить око ему придётся долго, каждый раз наведываясь в Барселону.
Но потом, видимо, наступило исцеление и тема "Глаз Навального" ушла в прошлое.
putin_frend 10 июля 2018 | 22:36
fresh_breeze: 11,80
kanym 10 июля 2018 | 22:40
fresh_breeze: "... Не было ни кислоты, ни подонка. ..."
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А был долбодятел fresh breeze. Как вас земля носит? пуйло соскочет , а подобные таким подонкам будут кричать, что мы знали, что он вор , но языки были связаны,
ura_123 10 июля 2018 | 22:41
fresh_breeze: 11,80
алежеку своему дольку отщипни.
mechanizator 10 июля 2018 | 22:21
Мне интересно про акцию с самолетиками: они ее в замусоривании территории Москвы обвинили, или в том, что она лично выпустила 200 тысяч самолетиков в направлении ХСС (или, может, Кремля)?
Еще более непонятно: весьма правдивый баннер и самолетики какое отношение к уклонению от обязательных работ имеют? Гэбня ее поймала, когда она вместо обязательных работ этот баннер рисовала, или самолетики из бумаги складывала? О_о
romana 10 июля 2018 | 22:36
Наверное, уклонение было такое же, как и преступление: только в воображении ментов и послушных судей, в реальности не было ни того, ни другого.
demokratia 10 июля 2018 | 22:39
Подлецы и подонки !!!