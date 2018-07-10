Британец Чарльз Роули, отравившийся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, пришел в сознание

По данным больницы в Солсбери, он находится в стабильно критическом состоянии.

Пока еще рано говорить о том, что жизнь Чарльза Роули вне опасности, сообщили врачи. Они отметили, что за мужчиной ведется круглосуточный уход. Никаких дополнительных подробностей при этом не сообщается. Между тем накануне скончалась спутница Роули Дон Стерджес. Они были вместе госпитализированы из своего дома в Эймсбери в конце июня. В Скотланд-Ярде убеждены, что они отравились нервно-паралитическим веществом «Новичок» — от него же в начале марта пострадали экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. При этом полиция не считает случившееся в конце июня спланированной атакой. Тем не менее, после смерти Стерджес инцидент в Эймсбери расследуется как убийство. Тем временем в полиции пока так и не знают, что стало причиной отравления Чарльза Роули и Дон Стерджес. В Скотланд-Ярде предполагают, что источником мог стать неизвестный предмет, который был поднят с земли.

Лондон считает, что Москва причастна к отравлению «Новичком» Сергея и Юлии Скрипалей. Россия же все обвинения отрицает.