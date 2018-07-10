Франция открыла счет в матче с Бельгией, 1:0
Upd 22:09. Франция открыла счет в матче с Бельгией, 1:0. Идет второй тайм. Первый тайм полуфинала ЧМ по футболу между командами Франции и Бельгии завершился со счетом 0:0. Матч проходит в Петербурге. Завтра в Москве состоится второй полуфинал. В нем встретятся сборные Хорватии и Англии.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
malanoff 10 июля 2018 | 22:06
Такая новость , как будто без сборной России вообще никто футбол не смотрит. Бумагомаратели.
patrikk_1 10 июля 2018 | 22:09
Первый тайм полуфинала ЧМ по футболу между командами Франции и Бельгии завершился со счетом 0:0...
Французы открыли счёт.
olegleon 10 июля 2018 | 22:09
patrikk_1: и красивый гол забили
semper_fidelis 10 июля 2018 | 22:19
На трибуне король Бельгии и президент Франции. А также Мик Джаггер. Но Путин в изоляции, да. В такой изоляции, что Борюсик Джонсон в отставку подал, лишь бы в Россию не ехать.
olegleon 10 июля 2018 | 22:27
semper_fidelis: какой король? какой президент? тролль ты кремлёвский!
все европейцы бойкотируют ЧМ в России. понятно же, что это переодетые под короля и президента сотрудники ФСБ
bencionchik 10 июля 2018 | 22:36
olegleon: Эти уважаемые люди приехали поддержать своих ребят, а не вашего сцаря -оккупанта! Ферштейн, ваткошнифель?
olegleon 10 июля 2018 | 22:44
bencionchik: ещё один кремлёвский приполз и доказывает, что нет бойкота.
bencionchik 10 июля 2018 | 22:28
Вот теперь начался Футбол. Без березовоногомячистов, случайно там оказавшихся! Слава Украине! (....штраф в ФИФУ отправляйте)
b0rts0v 10 июля 2018 | 22:40
bencionchik: )) че за проблема то уважаемый? Славы Украине было бы еще больше если б ОНА из отборочной группы выползла .. и без "подмоги пьяного хорвата))) а "футбол -так себе .. березовоногие" местами веселее бегали..
вся надежа на Англию...))