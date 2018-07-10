Upd 22:09. Франция открыла счет в матче с Бельгией, 1:0. Идет второй тайм. Первый тайм полуфинала ЧМ по футболу между командами Франции и Бельгии завершился со счетом 0:0. Матч проходит в Петербурге. Завтра в Москве состоится второй полуфинал. В нем встретятся сборные Хорватии и Англии.