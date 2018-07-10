Губернатор Мурманской области Марина Ковтун находится за границей
Есть опасение, что она не вернется в страну. Об этом порталу FlashNord сообщил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.
Накануне адвокаты арестованного бывшего областного чиновника заявили, что будут добиваться очной ставки с Ковтун. По их мнению, это позволит установить роль губернатора как организатора громкого коррупционного дела в правительстве региона. Сама Ковтун называет сообщения на эту тему политическим заказом и беспрецедентным давлением со стороны силовиков.
Комментарии13
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danko1 10 июля 2018 | 21:37
Путин в свою вертикаль ставит только духовно близких ему воров и коррупционеров?
Стоит ли удивляться, что не только россиянам, но и всем в других странах, давно видно, что Путин в России установил полностью коррумпированный и мафиозный режим.
tvitov66 10 июля 2018 | 21:54
danko1: так скоро окажется что никакой заграницы и не существует вовсе - все скупили высокодуховные единоросы
arye_11 10 июля 2018 | 21:55
tvitov66:
" С̶т̶у̶л̶ь̶я̶ Губернаторы расползаются, как тараканы"(с)
polikarpich 10 июля 2018 | 22:02
tvitov66: С этим как раз и борются за границей. С распространением этой "злокачественной духовности".
i_c_e 10 июля 2018 | 21:45
Блин, похоже у них и вправду к концу разборки идут. Это уже который Путинский назначенец за последние дни «предположительно за границей»?
С другой стороны, как в старом анекдоте, «если они все уехали, может, мы останемся..?»
balamuto 10 июля 2018 | 21:51
Ого-го..! Еси уж губернаторы побежали, то .....? Глядишь так и министры в полном кабинете срыгнут в одно прекрасное утро.Утром встанем ..а првительство тю-тю..за кордоном. Ой, что же мы будем делать то без наших жуликов и воров. Катастрофа!
Срочно приковать их всех к рабочим дубовым столам на толстые цепи. Так надежнее будет и народу и следственным изоляторам с тюрьмами.
j_partizan 10 июля 2018 | 21:59
Что же вы, "честные" губернаторы, одобряете увеличение пенсионного возраста?
Только поэтому вы жулики и никаких других доказательств этому не требуется.
seryj_wolk 10 июля 2018 | 21:59
Движение крыс прочь от тонущего корабля становится все более интенсивным.
alexey65 10 июля 2018 | 22:04
Каких прекрасных людей Путин назначил нам в губернаторы!
Эдак они все убегут!
Карацюпа то уже давно на пенсии.
polikarpich 10 июля 2018 | 22:06
И, что характерно, в этой теме опять никаких "патриков" нема.
ura_123 10 июля 2018 | 22:17
Опасаются что не вернётся? Радоваться нужно)))
Так глядишь и путин с медведевым из загранИшного турне не вернутся!
edun1952 10 июля 2018 | 22:23
Крысы побежали..Хватит ли духа капитану Вругелю уйти на дно....
fresh_breeze 10 июля 2018 | 22:40
Бегут-с... А как не бежать, когда за такие шалости можно получить, скажем, восемь лет, как Белых?
Если есть страны, где руководители на местах не подаются в бега, не спешите говорить, что там нет коррупции; возможно, там с нею ещё не начали бороться, и в этом причина чиновничьего расслабона.