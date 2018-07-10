Губернатор Мурманской области Марина Ковтун находится за границей

Есть опасение, что она не вернется в страну. Об этом порталу FlashNord сообщил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга.

Накануне адвокаты арестованного бывшего областного чиновника заявили, что будут добиваться очной ставки с Ковтун. По их мнению, это позволит установить роль губернатора как организатора громкого коррупционного дела в правительстве региона. Сама Ковтун называет сообщения на эту тему политическим заказом и беспрецедентным давлением со стороны силовиков.