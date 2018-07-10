СК Армении возбудил уголовное дело в отношении еще одного родственника бывшего президента Сержа Саргсяна

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении еще одного родственника бывшего президента Сержа Саргсяна. На этот раз племянник бывшего главы государства Айк Саргсян обвиняется в попытке убийства в 2007-м году и незаконном хранении оружия. Следователи уже обратились в суд с ходатайством об аресте Айка Саргсяна.

Ранее Служба нацбезопасности Армении объявила в розыск другого племянника Сержа Саргсяна – Нарека. Ему вменяется хранение оружия и наркотиков и присвоение чужого имущества. В розыск также объявлены младший брат экс-президента и его дочь. Их обвиняют в незаконном обогащении и уклонении от декларировании имущества.