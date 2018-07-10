СК Армении возбудил уголовное дело в отношении еще одного родственника бывшего президента Сержа Саргсяна
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело в отношении еще одного родственника бывшего президента Сержа Саргсяна. На этот раз племянник бывшего главы государства Айк Саргсян обвиняется в попытке убийства в 2007-м году и незаконном хранении оружия. Следователи уже обратились в суд с ходатайством об аресте Айка Саргсяна.
Ранее Служба нацбезопасности Армении объявила в розыск другого племянника Сержа Саргсяна – Нарека. Ему вменяется хранение оружия и наркотиков и присвоение чужого имущества. В розыск также объявлены младший брат экс-президента и его дочь. Их обвиняют в незаконном обогащении и уклонении от декларировании имущества.
Комментарии4
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viktorova 10 июля 2018 | 22:00
Именно такие события и случатся в России после смены правителя.
efilika 10 июля 2018 | 22:30
viktorova: очень хотелось бы. Только с нагшим населением свободу не получить.
vladimirbelarus 10 июля 2018 | 22:03
Ну, вот и Армения становится на путь правопорядка и главенства закона. И РФ и Беларусь ждёт то же самое. Люстрация и возвращение законности.
pavelmistery 10 июля 2018 | 22:17
Новая власть выбрала путь запугивания и мести...