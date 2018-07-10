Два зампреда правящей консервативной партии Великобритании Бен Брэдли и Мария Колфилд подали в отставку
Они не согласны с правительственным планом переговоров с властями ЕС об условиях брекзита. По тем же причинам из правительства ушел министр по вопросам брекзита Дэвид Дэвис. Его примеру последовал глава МИД Борис Джонсон.
Комментарии4
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sasass 10 июля 2018 | 21:37
Скоро брегзит утопит и премьера и тогда Россия совсем сядет в галошу...
m_doc 10 июля 2018 | 21:45
sasass: Но дядька-то в Киеве! А это главное.
viktorova 10 июля 2018 | 21:40
Желаю возвращения Борису!
nns33 10 июля 2018 | 21:48
viktorova: Желаю возвращения Борису! ===== Вернётся Борис. Под Мэй закачалось кресло.