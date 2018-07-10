Мария Алехина оштрафована на 400 тысяч рублей
. Кунцевский районный суд Москвы оштрафовал бывшую участницу Pussy Riot Марию Алехину на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных за акцию у здания ФСБ «С днем рождения, палачи» 20 декабря, а также за акцию против блокировки Telegram 16 апреля. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» М.Алехина сообщила, что намерена обжаловать решение суда.
«Обжаловать, разумеется, будем. Платить, разумеется, не будем. Правонарушением все, что было сделано, разумеется, не считаем», — сказала она.
М.Алехину задержали сегодня после заседания в Измайловском районном суде Москвы по иску нижегородской ИК-2 к ней и редакции издания «Собеседник». После этого ее доставили в Кунцевский районный суд Москвы.
Комментарии13
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gwon 10 июля 2018 | 21:36
Федерация футбола Украины оплатит.
serjo1977 10 июля 2018 | 21:39
gwon: Лучше бы она тебе протез мозга оплатила...
m_doc 10 июля 2018 | 21:48
serjo1977: Скажете тоже... Она себе-то оплатить не может:))
danko1 10 июля 2018 | 21:40
gwon: Судья оплатит, когда реальный суд будет восстановлен, реальным уголовным сроком за приговор, который однозначно нарушает не только конституцию, но даже подзаконные акты, также противоречащие Конституции.
echo_shar 10 июля 2018 | 22:02
gwon:
Если дурочка не выполнит решение суда, то дурочка попадет на запрет на выезд из страны, как дурачок Фейгин.
Соответственно и на въезд тоже, т.к. забздит возвращаться, если она в Вашингтоне сейчас...
sanches332 10 июля 2018 | 22:40
gwon: Мудило
lumos 10 июля 2018 | 21:39
Понятно, механизмы, служащие в системе, не боятся Бога. Но есть же ещё и гаечные ключи, отвёртки, шуруповерты всякие, вилы, наконец.
i_c_e 10 июля 2018 | 21:41
И это правосудие? Крохоборы. За «бумажные самолётики» — минимум миллион. А за плакат — лет 5. Никакого порядка иначе не будет.
sadda 10 июля 2018 | 21:47
А вот казаков, избивавших людей на митингах, оштрафовали аж на одну тысячу рублей. Одна шайка-лейка.
zhrv 10 июля 2018 | 21:51
Как пенсия или прожиточный минимум - так меньше стоимости похорон.
А как штраф, так с зарплату депутата... Ну чтобы сразу про похороны думали.
putin_itogy 10 июля 2018 | 22:01
Гори ты огнём, в Гиене, чекистская сволочь!
Как его коробит, карлика Цахеса, возомнившего себя "хранителем Ордена",
чекистская погань оскорбилась.
Да ты мразина даже чекистом не стала..
фарцовщик недоделанный, на Запорожце со Скифом, таскал поеденые молью ГДРовские ковры, купленые за дешёвку у бюргеров, в Союз.
Мелкий вонючий спекулянтишка.
Тьфу.
niknik 10 июля 2018 | 22:05
Да вряд ли наш самый гуманный суд сможет удовлетворить её простест. Тут просто от имущества пока не поздно надо избавится и деньги в банках не держать. Приставы годика 2 помучаются с изъятием в пользу решения суда, а потом напишут, что взять ничего. И дело с концом.
vincenttt 10 июля 2018 | 22:12
Что-что, а преследовать в путинской чекистско-мусорской рашке и любят и умеют!...обслугу гопника хлебом не корми, а дай только понасильничать и поиздеваться над людьми!