Мария Алехина оштрафована на 400 тысяч рублей

. Кунцевский районный суд Москвы оштрафовал бывшую участницу Pussy Riot Марию Алехину на 400 тысяч рублей за уклонение от обязательных работ, назначенных за акцию у здания ФСБ «С днем рождения, палачи» 20 декабря, а также за акцию против блокировки Telegram 16 апреля. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» М.Алехина сообщила, что намерена обжаловать решение суда.

«Обжаловать, разумеется, будем. Платить, разумеется, не будем. Правонарушением все, что было сделано, разумеется, не считаем», — сказала она.

М.Алехину задержали сегодня после заседания в Измайловском районном суде Москвы по иску нижегородской ИК-2 к ней и редакции издания «Собеседник». После этого ее доставили в Кунцевский районный суд Москвы.