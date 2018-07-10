Министерство обороны России: Никаких новых потерь российских военнослужащих в Сирии не было и нет

Никаких новых потерь российских военнослужащих в Сирии не было и нет. Российский контингент в этой стране выполняет задачи в плановом режиме, — с таким заявлением выступило Министерство обороны России.

Ранее на сайтах исламистов появились сообщения о том, что в провинции Дейр-эз-Зор в результате теракта смертника погибли 35 российских и сирийских военнослужащих. В Минобороны подчеркивают, что это очередной фейк.