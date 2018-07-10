Министерство обороны России: Никаких новых потерь российских военнослужащих в Сирии не было и нет
Никаких новых потерь российских военнослужащих в Сирии не было и нет. Российский контингент в этой стране выполняет задачи в плановом режиме, — с таким заявлением выступило Министерство обороны России.
Ранее на сайтах исламистов появились сообщения о том, что в провинции Дейр-эз-Зор в результате теракта смертника погибли 35 российских и сирийских военнослужащих. В Минобороны подчеркивают, что это очередной фейк.
Комментарии50
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palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:33
Я бы добавил: и не будет.
midnightblues 10 июля 2018 | 21:35
palmcoast___: НИКОГДА притом
и никогда не было
palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:37
midnightblues:
Вы правы., этому ведомству можно верить., военная выправка, слово офицера, честь..
kottigr1 10 июля 2018 | 21:40
palmcoast___: Действительно.. Как можно не верить офицерам которые клялись защищать СССР до последней капли крови..
tvitov66 10 июля 2018 | 21:42
kottigr1: ага, особенно ЧеКистам, которые предали СССР, совершив гос.переворот (ГКЧП), тем самым развалили целую страну
palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:57
kottigr1:
А последнюю каплю крови советские офицеры пролили из мирных советских людей бронетранспортером во время событий ГКЧП. После того пролития последней капли, СССРа не стало.
pusin_patriot 10 июля 2018 | 21:42
palmcoast___: Интересные предпосылки.
Ведь слово офицера - это когда своим.
А вот когда врагам, там это называется "военной хитростью".
Вот теперь сами и решайте, кто вы для них, дорогие соотечественники :)
taglit 10 июля 2018 | 21:44
pusin_patriot: В Сирии, где постоянно происходят противостояния между союзниками Башара Асада и местными повстанцами, ликвидировали россиян на пункте пропуска у поселка Ум аль-Майер.
Об этом сообщает агентство Nors.
"Из частных источников мы узнали, что новость правдива и операцию проводили молодые люди из Ум аль-Майера", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на контрольно-пропускном пункте были убиты семь россиян.
В тоже время, российский блогер и политолог Эль Мюрид пишет, что погибшие, скорее всего, не относились к непосредственно российским кадровым военным.
"Вполне вероятно, что речь идет о военной полиции (или Росгвардию под ее видом - вопреки российскому законодательству в Сирию ввозят и их)", - пишет он.
ura_123 10 июля 2018 | 22:24
taglit: Как ввозят так и вывезут,двухсотыми тушками.
palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:54
pusin_patriot:
Слово офицера ко всем одинаково. Даже к дамам или если хотите, к @лядям на балу.
pusin_patriot 10 июля 2018 | 21:59
palmcoast___: Нет. Когда вы глубоко внедрены на территории противника, речь идёт о противнике, тогда ложь это ваше основное оружие, как внедренного агента и военного человека, для достижения поставленной задачи. Вот смотрю я выступления Пу*** и что-то мне это всё напоминает, что-то, чем-то,... да ну наф, показалось, наверное :)
begly_ 10 июля 2018 | 22:07
pusin_patriot:
Все так, но мой первый комментарий на новость, без всяких отклонений от темы.
tvitov66 10 июля 2018 | 22:01
palmcoast___: по данным объективного контроля "офицеры России" поливают мочой фотографии на выставках ... больше угроз нашей государственности просто НЕТ!
begly_ 10 июля 2018 | 22:11
tvitov66:
В семье не без уродов.
chernyij 10 июля 2018 | 22:23
begly_: особенно в семье уродов
begly_ 10 июля 2018 | 22:36
chernyij:
Не могу с вами согласиться., в России живут мои родители, брат и много родственников, не считая друзей. Тех кого знаю, не уроды.
chernyij 10 июля 2018 | 22:21
palmcoast___: Никак нет!
alexandr_l 10 июля 2018 | 21:45
palmcoast___: пусть расскажут про старые потери
palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:51
alexandr_l:
Было сказано - сэм, восэм..
hunterhead 10 июля 2018 | 21:56
palmcoast___: "Я бы добавил: и не будет."
Ну, теперь уже точно не будет. Неужели опять "Вагнера" разкалашматили?
palmcoast___ 10 июля 2018 | 22:01
hunterhead:
Источники не проверял, но вы правы - "Вагнер" это частная компания наемников, которая к МО России не имеет отношения. Такие группы существуют и в других странах.
hunterhead 10 июля 2018 | 22:04
palmcoast___: "Вагнер" это частная компания наемников, которая к МО России не имеет отношения."
Это как Пригожин не имеет отношения к Путену? :-D
begly_ 10 июля 2018 | 22:09
hunterhead:
Возможно и так, но есть юридическая составляющая, на которую опирается весь мир., некоторые этим удачно пользуются., ничего удивительного.
hunterhead 10 июля 2018 | 22:23
begly_: "Возможно и так, но есть юридическая составляющая, на которую опирается весь мир."
Вы про то, что Путен пока еще не женат на Пригожине? :-D
begly_ 10 июля 2018 | 22:33
hunterhead:
А зачем ему он, если может любить всю страну.
kompricikos 10 июля 2018 | 22:09
palmcoast___: написано НОВЫХ потерь не было и нет ,а СТАРЫХ было и есть?
begly_ 10 июля 2018 | 22:18
kompricikos:
Если понимать дословно значение написанного, то именно так - про старые сказано не было, а что не будет новых это я предположил.
romashka__ 10 июля 2018 | 21:33
Ихтамнет.
davi__koloradov 10 июля 2018 | 21:40
romashka__: Уже нет.
tvitov66 10 июля 2018 | 21:46
davi__koloradov: это они какую Сирию имели введу? Четвертую или пятую? Сколько этих Сирий на картах генштаба? Выходит что в трех Сириях наш нацЛидер уже террористов победил и вывел войска в четвертую ... или пятую. Ващето исходя из доклада Минобороны («Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь — 503 тыс. 223 кв. км») их там ТОЧНО не одна
ura_123 10 июля 2018 | 22:27
tvitov66: "Триста тридцать три!
Каждому!" (с) Операция Ы*
* что бы никто не догадался.
danko1 10 июля 2018 | 21:34
Те, кого 3 раза выводили и потом ни разу не вводили, кого там нет, выполняют плановые задания.
Ну и как верно врущему МО верить?
askol2016 10 июля 2018 | 21:39
Так что же, брат Абу Зубайир аль-Ансари не подорвал заминированный автомобиль в Дераа? И не унес вместе с собой более 35 русских и асадитов? Как-то неубедительно путинисты врут россиянам...
pusin_patriot 10 июля 2018 | 21:47
askol2016: Ну народу многовато, количество могли завысить, там грузовик у него был? Или как минимум газелька под крышу. Такое количество компактно - если только в местах дислокации, а там по идее должны быть заграды с бетон.блоками и дорогой змейкой на подступах, под прицелами пулеметов.
Так что, скорее всего, что-то было, там врут завышая, тут - скрывая что вообще было. Все врут - люди.
ramun 10 июля 2018 | 21:41
Значит есть,были и будут.И Слава Богу.
semen2026 10 июля 2018 | 21:41
все потери заранее увольняются в плановом режиме!)) берегите матчасть, камарадэс!)))
bekipp 10 июля 2018 | 21:43
И как ни вспомнить мальчика, который кричал " волки, волки".
sapiens17 10 июля 2018 | 21:52
bekipp: Хммм... Ложь, сказанная 100 раз, становится правдой. )
tvitov66 10 июля 2018 | 21:56
sapiens17: поправочка: ложь, сказанная 100 раз ПО ТЕЛЕВИЗЕРУ, становится правдой!
jetsam 10 июля 2018 | 22:04
tvitov66: поправочка
по тв говорят только правду, никакой лжи.
все что сказали по тв - правда априори.
ну а подразделы вне тв:
ложь, сказанная 3 раза лавровом - правда.
ложь, сказанная 10 раз захаровой - правда.
...
ложь, сказанная 999 раз песковым - правда.
proxozhij 10 июля 2018 | 21:45
Вот это "министерство обороны"... Как у соседа сверху унитаз вделан прямо в пол, а дыра открывается в вашем потолке.
max3446 10 июля 2018 | 21:50
Российские и сирийские военные приняли от примирившихся в городе Бусра провинции Дераа боевиков американские противотанковые ракетные комплексы.
Преданные Вашингтоном командиры отрядов «Свободной Сирийской Армии» также сдали зенитные пушки калибром 57 мм и 37-мм автоматическую зенитную установку.
Напомним, что около месяца назад исламисты буквально впали в панику, узнав, что Россия договорилась с США и Израилем о ликвидации огромного южного анклава исламистов.
Также сегодня бойцы САА при зачистке освобождённого района Гхарза в юго-восточной части провинции Дераа обнаружили бронетехнику НВФ и склады с вооружением. Кроме американских ПТРК TOW2 здесь был изъяты миномёты, различные боеприпасы, средства связи и приборы ночного видения стран НАТО.
вот что в Сирии сегодня происходит. боевики массово сдаются, сдают своих хозяев из НАТО, поэтому игил и истерит выдумывая фейки про потери РФ с Сирией
sim 10 июля 2018 | 22:28
max3446: Фейки какие-то несвежие у вас в методичках. Обновить!
yakov18 10 июля 2018 | 22:28
max3446: Интереснно тогда и почему , протурецкие боевики сбили Су25 и Ка52-российскими ПЗРК Игла...?
Они их от Хизбаллоидов сдавшихся получили и прям от Эрдогана?
max3446 10 июля 2018 | 22:37
yakov18: sim: вообще то это сегодняшняя сводка, и есть фото с этим натовским оружием. ваш позорный слив я засчитываю
grishakras 10 июля 2018 | 21:51
Чтобы " жить не во лжи" требуется мужество.
malanoff 10 июля 2018 | 22:01
grishakras: Чтобы сказать правду ,мужества не требуется . Требуется порядочность и совесть. Если конечно этому родители учили , а не ЕГЭ.
malanoff 10 июля 2018 | 21:58
О старых потерях российских военнослужащих расскажите пожалуйста поподробней , и они (люди) тогда отстанут.
figulin 10 июля 2018 | 22:10
Вата или частники вояки. А ВАТА это мы простые Россияне или нет ???
ura_123 10 июля 2018 | 22:29
figulin: Не все россияне,не все. Около 76%, поражённых наповал телевизором и лишнехромосомностью.