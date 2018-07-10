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21:30, 10 июля 2018

Министерство обороны России: Никаких новых потерь российских военнослужащих в Сирии не было и нет

Никаких новых потерь российских военнослужащих в Сирии не было и нет. Российский контингент в этой стране выполняет задачи в плановом режиме, — с таким заявлением выступило Министерство обороны России.

Ранее на сайтах исламистов появились сообщения о том, что в провинции Дейр-эз-Зор в результате теракта смертника погибли 35 российских и сирийских военнослужащих. В Минобороны подчеркивают, что это очередной фейк.

Комментарии

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palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:33

Я бы добавил: и не будет.

midnightblues 10 июля 2018 | 21:35

palmcoast___: НИКОГДА притом
и никогда не было

palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:37

midnightblues:

Вы правы., этому ведомству можно верить., военная выправка, слово офицера, честь..

kottigr1 10 июля 2018 | 21:40

palmcoast___: Действительно.. Как можно не верить офицерам которые клялись защищать СССР до последней капли крови..

tvitov66 10 июля 2018 | 21:42

kottigr1: ага, особенно ЧеКистам, которые предали СССР, совершив гос.переворот (ГКЧП), тем самым развалили целую страну

palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:57

kottigr1:

А последнюю каплю крови советские офицеры пролили из мирных советских людей бронетранспортером во время событий ГКЧП. После того пролития последней капли, СССРа не стало.

pusin_patriot 10 июля 2018 | 21:42

palmcoast___: Интересные предпосылки.
Ведь слово офицера - это когда своим.
А вот когда врагам, там это называется "военной хитростью".

Вот теперь сами и решайте, кто вы для них, дорогие соотечественники :)

taglit 10 июля 2018 | 21:44

pusin_patriot: В Сирии, где постоянно происходят противостояния между союзниками Башара Асада и местными повстанцами, ликвидировали россиян на пункте пропуска у поселка Ум аль-Майер.

Об этом сообщает агентство Nors.

"Из частных источников мы узнали, что новость правдива и операцию проводили молодые люди из Ум аль-Майера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на контрольно-пропускном пункте были убиты семь россиян.

В тоже время, российский блогер и политолог Эль Мюрид пишет, что погибшие, скорее всего, не относились к непосредственно российским кадровым военным.

"Вполне вероятно, что речь идет о военной полиции (или Росгвардию под ее видом - вопреки российскому законодательству в Сирию ввозят и их)", - пишет он.

ura_123 10 июля 2018 | 22:24

taglit: Как ввозят так и вывезут,двухсотыми тушками.

palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:54

pusin_patriot:

Слово офицера ко всем одинаково. Даже к дамам или если хотите, к @лядям на балу.

pusin_patriot 10 июля 2018 | 21:59

palmcoast___: Нет. Когда вы глубоко внедрены на территории противника, речь идёт о противнике, тогда ложь это ваше основное оружие, как внедренного агента и военного человека, для достижения поставленной задачи. Вот смотрю я выступления Пу*** и что-то мне это всё напоминает, что-то, чем-то,... да ну наф, показалось, наверное :)

begly_ 10 июля 2018 | 22:07

pusin_patriot:


Все так, но мой первый комментарий на новость, без всяких отклонений от темы.

tvitov66 10 июля 2018 | 22:01

palmcoast___: по данным объективного контроля "офицеры России" поливают мочой фотографии на выставках ... больше угроз нашей государственности просто НЕТ!

begly_ 10 июля 2018 | 22:11

tvitov66:

В семье не без уродов.

chernyij 10 июля 2018 | 22:23

begly_: особенно в семье уродов

begly_ 10 июля 2018 | 22:36

chernyij:

Не могу с вами согласиться., в России живут мои родители, брат и много родственников, не считая друзей. Тех кого знаю, не уроды.

chernyij 10 июля 2018 | 22:21

palmcoast___: Никак нет!

alexandr_l 10 июля 2018 | 21:45

palmcoast___: пусть расскажут про старые потери

palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:51

alexandr_l:

Было сказано - сэм, восэм..

hunterhead 10 июля 2018 | 21:56

palmcoast___: "Я бы добавил: и не будет."

Ну, теперь уже точно не будет. Неужели опять "Вагнера" разкалашматили?

palmcoast___ 10 июля 2018 | 22:01

hunterhead:

Источники не проверял, но вы правы - "Вагнер" это частная компания наемников, которая к МО России не имеет отношения. Такие группы существуют и в других странах.

hunterhead 10 июля 2018 | 22:04

palmcoast___: "Вагнер" это частная компания наемников, которая к МО России не имеет отношения."

Это как Пригожин не имеет отношения к Путену? :-D

begly_ 10 июля 2018 | 22:09

hunterhead:

Возможно и так, но есть юридическая составляющая, на которую опирается весь мир., некоторые этим удачно пользуются., ничего удивительного.

hunterhead 10 июля 2018 | 22:23

begly_: "Возможно и так, но есть юридическая составляющая, на которую опирается весь мир."

Вы про то, что Путен пока еще не женат на Пригожине? :-D

begly_ 10 июля 2018 | 22:33

hunterhead:

А зачем ему он, если может любить всю страну.

kompricikos 10 июля 2018 | 22:09

palmcoast___: написано НОВЫХ потерь не было и нет ,а СТАРЫХ было и есть?

begly_ 10 июля 2018 | 22:18

kompricikos:

Если понимать дословно значение написанного, то именно так - про старые сказано не было, а что не будет новых это я предположил.

romashka__ 10 июля 2018 | 21:33

Ихтамнет.

davi__koloradov 10 июля 2018 | 21:40

romashka__: Уже нет.

tvitov66 10 июля 2018 | 21:46

davi__koloradov: это они какую Сирию имели введу? Четвертую или пятую? Сколько этих Сирий на картах генштаба? Выходит что в трех Сириях наш нацЛидер уже террористов победил и вывел войска в четвертую ... или пятую. Ващето исходя из доклада Минобороны («Освобождено 998 городов и населенных пунктов, освобожденная площадь — 503 тыс. 223 кв. км») их там ТОЧНО не одна

ura_123 10 июля 2018 | 22:27

tvitov66: "Триста тридцать три!
Каждому!" (с) Операция Ы*
* что бы никто не догадался.

danko1 10 июля 2018 | 21:34

Те, кого 3 раза выводили и потом ни разу не вводили, кого там нет, выполняют плановые задания.
Ну и как верно врущему МО верить?

askol2016 10 июля 2018 | 21:39

Так что же, брат Абу Зубайир аль-Ансари не подорвал заминированный автомобиль в Дераа? И не унес вместе с собой более 35 русских и асадитов? Как-то неубедительно путинисты врут россиянам...

pusin_patriot 10 июля 2018 | 21:47

askol2016: Ну народу многовато, количество могли завысить, там грузовик у него был? Или как минимум газелька под крышу. Такое количество компактно - если только в местах дислокации, а там по идее должны быть заграды с бетон.блоками и дорогой змейкой на подступах, под прицелами пулеметов.

Так что, скорее всего, что-то было, там врут завышая, тут - скрывая что вообще было. Все врут - люди.

ramun 10 июля 2018 | 21:41

Значит есть,были и будут.И Слава Богу.

semen2026 10 июля 2018 | 21:41

все потери заранее увольняются в плановом режиме!)) берегите матчасть, камарадэс!)))

bekipp 10 июля 2018 | 21:43

И как ни вспомнить мальчика, который кричал " волки, волки".

sapiens17 10 июля 2018 | 21:52

bekipp: Хммм... Ложь, сказанная 100 раз, становится правдой. )

tvitov66 10 июля 2018 | 21:56

sapiens17: поправочка: ложь, сказанная 100 раз ПО ТЕЛЕВИЗЕРУ, становится правдой!

jetsam 10 июля 2018 | 22:04

tvitov66: поправочка
по тв говорят только правду, никакой лжи.
все что сказали по тв - правда априори.

ну а подразделы вне тв:
ложь, сказанная 3 раза лавровом - правда.
ложь, сказанная 10 раз захаровой - правда.
...
ложь, сказанная 999 раз песковым - правда.

proxozhij 10 июля 2018 | 21:45

Вот это "министерство обороны"... Как у соседа сверху унитаз вделан прямо в пол, а дыра открывается в вашем потолке.

max3446 10 июля 2018 | 21:50

Российские и сирийские военные приняли от примирившихся в городе Бусра провинции Дераа боевиков американские противотанковые ракетные комплексы.

Преданные Вашингтоном командиры отрядов «Свободной Сирийской Армии» также сдали зенитные пушки калибром 57 мм и 37-мм автоматическую зенитную установку.

Напомним, что около месяца назад исламисты буквально впали в панику, узнав, что Россия договорилась с США и Израилем о ликвидации огромного южного анклава исламистов.

Также сегодня бойцы САА при зачистке освобождённого района Гхарза в юго-восточной части провинции Дераа обнаружили бронетехнику НВФ и склады с вооружением. Кроме американских ПТРК TOW2 здесь был изъяты миномёты, различные боеприпасы, средства связи и приборы ночного видения стран НАТО.

вот что в Сирии сегодня происходит. боевики массово сдаются, сдают своих хозяев из НАТО, поэтому игил и истерит выдумывая фейки про потери РФ с Сирией

sim 10 июля 2018 | 22:28

max3446: Фейки какие-то несвежие у вас в методичках. Обновить!

yakov18 10 июля 2018 | 22:28

max3446: Интереснно тогда и почему , протурецкие боевики сбили Су25 и Ка52-российскими ПЗРК Игла...?
Они их от Хизбаллоидов сдавшихся получили и прям от Эрдогана?

max3446 10 июля 2018 | 22:37

yakov18: sim: вообще то это сегодняшняя сводка, и есть фото с этим натовским оружием. ваш позорный слив я засчитываю

grishakras 10 июля 2018 | 21:51

Чтобы " жить не во лжи" требуется мужество.

malanoff 10 июля 2018 | 22:01

grishakras: Чтобы сказать правду ,мужества не требуется . Требуется порядочность и совесть. Если конечно этому родители учили , а не ЕГЭ.

malanoff 10 июля 2018 | 21:58

О старых потерях российских военнослужащих расскажите пожалуйста поподробней , и они (люди) тогда отстанут.

figulin 10 июля 2018 | 22:10

Вата или частники вояки. А ВАТА это мы простые Россияне или нет ???

ura_123 10 июля 2018 | 22:29

figulin: Не все россияне,не все. Около 76%, поражённых наповал телевизором и лишнехромосомностью.

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