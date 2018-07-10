Счет в первом полуфинальном матче Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Бельгии пока не открыт
Матч проходит в Петербурге.
Завтра в Москве состоится второй полуфинал. В нем встретятся сборные Хорватии и Англии.
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Матч проходит в Петербурге.
Завтра в Москве состоится второй полуфинал. В нем встретятся сборные Хорватии и Англии.
Комментарии2
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s_talker002 10 июля 2018 | 21:44
Давят эфиопы на алжирцев.
Зря они себе в команды взяли этих *бледнолицых*, только играть мешают.
putin_itogy 10 июля 2018 | 21:56
Так классно, сидеть смотреть классный футбол, и не за кого не болеть..
Сижу, потягиваю винцо, нервная система отдыхает. ))
Всегда бы так жить..))