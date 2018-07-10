В ЕСПЧ подана первая жалоба на закон «о нежелательных организациях», заявителем выступил Фонд им. Рылькова

Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова подал жалобу в Европейский суд по правам человека из-за закона «о нежелательных организациях». Это первая подобная жалоба от некоммерческой организации. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил руководитель юридической службы Клуба юристов НКО Максим Оленичев.

По его словам, Фонд решил обратиться в ЕСПЧ, когда ему не удалось добиться справедливости в российском суде.

М.Оленичев напомнил, что правозащитную организацию, занимающуюся защитой прав наркозависимых, оштрафовали на 50 тысяч рублей за размещенную семь лет назад ссылку на сайт «Открытого общества» (Фонд Сороса), однако организация была признан «нежелательной» только в 2015 году.

«Мы считаем, что закон был применен ретроспективно, поскольку сама ссылка была размещена семь лет назад на сайте, а закон, устанавливающий ответственность за размещение этих ссылок о «нежелательны организациях», был введен два года назад», — сказал он.

Кроме того, рассказал М.Оленичев, в жалобе отмечается, что наложив штраф, государство ограничило право на свободу выражения мнений, поскольку штраф является формой давления, а его цель – не дать организации распространять «прогрессивные идеи и информацию о своей деятельности». Штраф также является формой давления на свободу ассоциаций, добавил М.Оленичев.