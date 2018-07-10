«Ювентус» согласовал с «Реалом» переход нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» согласовал с испанским «Реалом» переход нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. По сведениям Скай Спорт, сумма трансфера составит 105 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что зарплата португальца в «Ювентусе» составит 30 миллионов евро в год. Роналду перешел в «Реал» в 2009-м году.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
dadmorose 10 июля 2018 | 21:40
Почему за фунты? Почему на за рубли?
natayak 10 июля 2018 | 22:22
Не верю.