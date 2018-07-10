«Ювентус» согласовал с «Реалом» переход нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» согласовал с испанским «Реалом» переход нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду. По сведениям Скай Спорт, сумма трансфера составит 105 миллионов фунтов. Ранее сообщалось, что зарплата португальца в «Ювентусе» составит 30 миллионов евро в год. Роналду перешел в «Реал» в 2009-м году.