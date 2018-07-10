Нижняя палата парламента Франции прерывает свою работу на время матча между французами и бельгийцами в полуфинале Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил спикер национального собрания Франсуа де Рюжи. Как сообщает ТАСС, заявление спикера депутаты встретили сначала со вздохом облегчения, а затем бурными аплодисментами. Сам матч депутаты смогут посмотреть в здании парламента – как в своих кабинетах, так и в помещениях, где установлены телеэкраны, на которых обычно транслируются дебаты.