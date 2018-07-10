Нижняя палата парламента Франции прерывает свою работу на время матча между французами и бельгийцами
Нижняя палата парламента Франции прерывает свою работу на время матча между французами и бельгийцами в полуфинале Чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил спикер национального собрания Франсуа де Рюжи. Как сообщает ТАСС, заявление спикера депутаты встретили сначала со вздохом облегчения, а затем бурными аплодисментами. Сам матч депутаты смогут посмотреть в здании парламента – как в своих кабинетах, так и в помещениях, где установлены телеэкраны, на которых обычно транслируются дебаты.
Комментарии4
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sg91 10 июля 2018 | 21:10
Скучная игра. Бельгийские негры катают с французскими... Лучшие команды Чемпионата уже выбыли.. Абсолютно пох кто выиграет..
alehan15274 10 июля 2018 | 21:33
sg91: остались лишь наши союзники по НАТО - красота! И все нищеброды повылетали...Болеем, конечно, же за англичан ...to win the Cup!
А футбол идет классный, интересно смотреть...
sasass 10 июля 2018 | 21:13
Франция богатая страна - она это может позволить , а наша страна нищая и поэтому этого позволить не может...
sergey1971 10 июля 2018 | 21:53
Они в 8 часов вечера еще работают?