В Петербурге начинается первый полуфинал чемпионата мира по футболу
Место в финале разыграют сборные Франции и Бельгии.
Франция и Бельгия не просто соседи по карте. В футбольном плане они тоже очень друг другу близки. Так, игроки обеих сборных очень востребованы в Англии и, зачастую, являются одноклубниками. Голкипер сборной Франции Уго Йорис защищает цвета «Тоттенхэма», за который выступают бельгийские защитники Тоби Алдервейрелд и Ян Фертонген. Один из лидеров «Трехцветных» Поль Погба выступает за «МЮ» вместе с главным нападающим сборной Бельгии Ромелу Лукаку. А в «Челси» бельгийцы Эден Азар и Тибо Курутуа уживаются с французами Оливье Жиру и Н’Голо Канте. Букмекеры отдают предпочтение сборной Франции. Не стоит, однако, забывать, что Бельгии они прочили вылет на стадии четвертьфинала, но та, вместо того, чтобы уехать домой, отправила восвояси главного фаворита турнира – сборную Бразилии. А еще сборная Бельгии – единственная команда, которая выиграла на нынешнем чемпионате мира 5 матчей в основное время.
В другом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Англии. Этот матч состоится в среду на стадионе «Лужники» в Москве.
Комментарии17
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s_talker002 10 июля 2018 | 21:03
Хорошо что написали что это Франция и Бельгия, а то по не знанию можно подумать что это Эфиопия с Алжиром.
Очень загорелые , особенно французы.
viniqi 10 июля 2018 | 21:08
s_talker002: +100500!!!
patrikk_1 10 июля 2018 | 21:12
В Петербурге начинается первый полуфинал чемпионата мира по футболу. Место в финале разыграют сборные Франции и Бельгии...
Не представляю что было бы со мной, если бы сейчас наши ребята играли в полуфинале, я бы наверное инфаркт получил.
danko1 10 июля 2018 | 21:20
viniqi: С возвращением. За что опять забанили?
А нелюдей, которые используют Ваши и мои ники, добавляя в них матерщину, которые даже не комментируют, а пачкают личные страницы пользователей, ежедневно повторяясь на ней в самом начале, чем только они и заняты, модераторы даже не удаляют.
viniqi 10 июля 2018 | 21:32
danko1: Спасибо, Галина-как всегда за тоже самое- за активную жизненную позицию в отношении пригожинских шестерок! Рувинскому не раз писал по поводу наших ников с матерщиной -но воз и ныне там-как в глухую стену, складывается подозрение может у них с ними договор какой есть???
danko1 10 июля 2018 | 21:45
viniqi: По-моему, и к тому есть много оснований, начальники портянок заправляют на сайте.
И портянки статистику сайту улучшают своим многочисленным пустым бредом.
Хотя практически все их комментарии к теме обсуждения отношения не имеют, а только оскорбления авторам блога и комментаторам, что также нарушает правила сайта.
viniqi 10 июля 2018 | 21:58
danko1: Мне тоже слабо понятна позиция Рувинского и Венедиктова по этому вопросу?!
alehan15274 10 июля 2018 | 21:43
s_talker002: лучше посмотри футбол в исполнении блестящих команд, представляющих лучшие страны мира, и .....не пиз$%ди...:))
batment 10 июля 2018 | 21:04
Вижу на трибуне ПРЕЗИДЕНТА страны-участника матча, Макрона! А нашего удалого чудика нам так не хватало на игре... Чем был так занят, боялся, что "они утонут"???
splin2 10 июля 2018 | 21:10
batment: Кто первый забъет, тот и выиграет.
viniqi 10 июля 2018 | 22:01
splin2: Не факт-Россия много выиграла, хотя первая забила хорватам???
tom_tom 10 июля 2018 | 21:09
Возглас "Слава Украине" действует на русских как "Отче наш" на бесов...
s_talker002 10 июля 2018 | 21:13
tom_tom:
Это Вы про единственного болельщика за Украину которого позорно выгнали с чемпионата?
sg91 10 июля 2018 | 21:19
Малыш, хочу тебя огорчить. У России ЧМ, приехали болельщики со всего мира, президенты. Радуются, говорят что лучший ЧЧМ в истории.. Построены великолепные стадионы.
А на Окраине закрываются последние предприятия, четверть населения уже вымерла или сбежала... Еще четверть спилась или сошла с ума. Проебали ВСЕ что было можно. Но какой то пьяный мудак крикнул "Слава" и они снова счастливы..
polikarpich 10 июля 2018 | 21:33
sg91: Да ну? А я думал, что вот это всё именно у нас происходит! Сколько предприятий закрылось за эти самые хвалёные "нулевые", насколько низко пала зарплата на оставшихся, сколько народу уже свалили за бугор или сделают это при первой возможности...
А вот это самое "счастливое ЧМ" к населению, его благополучию и фабрикам-заводам ровно никакого отношения не имеет. "Великолепные стадионы" никак не заменяют похеренные предприятия.
kryimzdick 10 июля 2018 | 21:37
sg91: а путиноиды от этого "Слава" очень не счастливы, с чего бы?
kanym 10 июля 2018 | 21:11
Редакторы, ЭТО, ЧТО: Место в финале разыграют сборные Франции и Бельгии ? Эхо долбо...?