В Петербурге начинается первый полуфинал чемпионата мира по футболу

Место в финале разыграют сборные Франции и Бельгии.

Франция и Бельгия не просто соседи по карте. В футбольном плане они тоже очень друг другу близки. Так, игроки обеих сборных очень востребованы в Англии и, зачастую, являются одноклубниками. Голкипер сборной Франции Уго Йорис защищает цвета «Тоттенхэма», за который выступают бельгийские защитники Тоби Алдервейрелд и Ян Фертонген. Один из лидеров «Трехцветных» Поль Погба выступает за «МЮ» вместе с главным нападающим сборной Бельгии Ромелу Лукаку. А в «Челси» бельгийцы Эден Азар и Тибо Курутуа уживаются с французами Оливье Жиру и Н’Голо Канте. Букмекеры отдают предпочтение сборной Франции. Не стоит, однако, забывать, что Бельгии они прочили вылет на стадии четвертьфинала, но та, вместо того, чтобы уехать домой, отправила восвояси главного фаворита турнира – сборную Бразилии. А еще сборная Бельгии – единственная команда, которая выиграла на нынешнем чемпионате мира 5 матчей в основное время.

В другом полуфинале сыграют сборные Хорватии и Англии. Этот матч состоится в среду на стадионе «Лужники» в Москве.