Дональд Трамп приготовил подарок Владимиру Путину, который он намерен вручить ему на саммите в Хельсинки 16-го июля. Подробности Трамп не раскрыл. Как передает CNN, американский лидер заявил, что встреча с президентом России станет самым легким мероприятием во время его поездки в Европу на этой неделе.