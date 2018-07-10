Дональд Трамп приготовил подарок Владимиру Путину
Дональд Трамп приготовил подарок Владимиру Путину, который он намерен вручить ему на саммите в Хельсинки 16-го июля. Подробности Трамп не раскрыл. Как передает CNN, американский лидер заявил, что встреча с президентом России станет самым легким мероприятием во время его поездки в Европу на этой неделе.
Комментарии28
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
danko1 10 июля 2018 | 20:38
Неужели наручники для главного мафиози планеты приготовил?
nitsahon 10 июля 2018 | 20:40
danko1: я уж было подумал про большую дрессированную крысу,похожую кое на кого... но у старины Трампа (да и у его окружения) на такое мозгов не хватит..
patrikk_1 10 июля 2018 | 20:50
Дональд Трамп приготовил подарок Владимиру Путину...
Рыжую парик-накладку? Не знаю точно, как она называется.
romashka__ 10 июля 2018 | 20:55
Подарил бы Трамп ему остров с условием переселиться туда навечно.
patrikk_1 10 июля 2018 | 21:01
romashka__:
Серьёзно? А ты бы здесь за Хорватию болела?
romashka__ 10 июля 2018 | 21:08
Я не болею.
Я переживаю. Нашу страну превратили во внутреннего и внешнего агрессора.
patrikk_1 10 июля 2018 | 21:10
romashka__:
Ага, превращаемся в агрессора типа американцев, которые ни за что ни про что, уничтожили три государства члена ООН - Ирак, Сирию и Ливию?
viktorova 10 июля 2018 | 21:14
patrikk_1: там государств не было, только три больших зоны, три больших лагеря с начальниками - диктаторами.
hunterhead 10 июля 2018 | 21:12
romashka__: "Подарил бы Трамп ему остров с условием переселиться туда навечно."
Науру или Вануату? :-D
argag3 10 июля 2018 | 20:56
Банан?!
kottigr1 10 июля 2018 | 21:07
patrikk_1: Если вспомнить о том, что Берлускони подарил Путину двуспальный пододеяльник с изображением Путина и Берлускони, то Трамп наверное порадует Владимира Владимировича фаллоимитатором с вибрацией ?
Вот говорили же люди, что увлечение ботоксом взрослых, разведенных мужиков доводят до гей-парадов..
hunterhead 10 июля 2018 | 21:08
patrikk_1: "Рыжую парик-накладку? Не знаю точно, как она называется."
Шапка петуха? :-D
henry52 10 июля 2018 | 20:39
Боюсь даже предполагать что это...
krs_sk 10 июля 2018 | 20:41
щепотку новичка? )
lager23 10 июля 2018 | 20:42
Сандали на тонкой подошве?
danko1 10 июля 2018 | 20:56
lager23: Думаете, что Трамп такой садист?
Путин и так рядом с ним нашкодившим мальчишкой-коротышкой выглядит, униженно снизу вверх смотрящим и улыбающимся в ответ на нотации, когда по существу ответить нечего.
tks 10 июля 2018 | 20:46
Наверное это будет нечто среднее между вещицей из sex-shop и эзотерическим талисманом...
proxozhij 10 июля 2018 | 20:47
Бронь в Гаагу.
viktorova 10 июля 2018 | 20:49
//станет самым легким мероприятием //
Трамп его на хрен пошлёт?
serg4422 10 июля 2018 | 20:50
трамп сдаваться приедет.
vladimirbelarus 10 июля 2018 | 20:51
Вангую: это большой чёрный резиновый самотык - исполнение самых сокровенных вовиных влажных желаний.
jetsam 10 июля 2018 | 20:52
наверное - скрижали с выбитыми номерами счетов путена
и подставных ралдугиных, которые заблокируют на днях....
вот это был бы подарок. всем подаркам подарок.
и ближайшие сто лет никто бы не переплюнул трампа...
pavel_svr 10 июля 2018 | 20:53
Если самым легким мероприятием, то хорошую бутылку. Я правда слышал, что Путин не пьёт?! Я бы с Трампом выпил... есть о чем поговорить.
i_c_e 10 июля 2018 | 20:53
Аляску отдаёт, не иначе.
sasass 10 июля 2018 | 20:56
Крым подарит на словах и не более...
sg91 10 июля 2018 | 20:59
sasass:
Ага. А Путин ему КАлифорнию, бл..ь
Крым России подарила Екатерина... Не куй примазываться.
nikolaitschi 10 июля 2018 | 21:07
Неужели клоун пообещает вернуть Финляндию России?
sproter 10 июля 2018 | 21:08
Плащ-неведимка от ФБР?