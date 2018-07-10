Страны НАТО создадут к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий

Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, соответствующее решение будет принято на саммите в Брюсселе 11-12 июля. Эти подразделения, по его словам, будут способны развернуться за 30 дней. Где они будут базироваться, генсек не уточнил. Столтенбер также сказал, что Страны-члены альянса в 2019 году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов.