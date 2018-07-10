Страны НАТО создадут к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий
Как сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, соответствующее решение будет принято на саммите в Брюсселе 11-12 июля. Эти подразделения, по его словам, будут способны развернуться за 30 дней. Где они будут базироваться, генсек не уточнил. Столтенбер также сказал, что Страны-члены альянса в 2019 году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов.
Комментарии12
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oxlomon 10 июля 2018 | 20:39
Зачем?
patrikk_1 10 июля 2018 | 20:46
Столтенбер также сказал, что Страны-члены альянса в 2019 году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов...
Победители в "Холодной войне" - в штаны наложили? Ха-ха-ха.
raffal 10 июля 2018 | 21:11
oxlomon: Зачем?
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Хороший вопрос. И на него уже ответили, причём, не виртуальные гопники, а первые лица России.
Вице-премьер России Рогозин: "танкам визы не нужны"
Министр обороны Шойгу , который, обидевшись за шпану "хирурга", которых не пустили в Европу: "в следующий раз на танках поедем"
Странная и страшная метаморфоза произошла в России. Ещё пару десятилетий назад как молитву, как заклинание произносили: только бы не было войны! ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ!
А сейчас..."можем и повторить", "сегодня крым-завтра рим", "водрузим знамя победы над вашингтоном", "на берлин!", "спроси аляска у крыма путь домой".... Выходит, отдохнул народ расейский от войны и вновь захотелось?
Такой милитаристской истерии, имперского психоза и ксенофобского угара, который вызывает оторопь, не было ни при одном советском диктаторе.
Увы, боятся соседи Россию. Боятся и не уважают. Потому, что страх и уважение несовместимы.
lager23 10 июля 2018 | 20:40
Похоже пенсию в РФ вообще надо отменять, а налоги повысить до 70%...
Это поможет плешивому Фюреру!
oxlomon 10 июля 2018 | 20:48
lager23:
Трамп, вроде, не плешивый (или это у него парик?)?
Да и каким образом отмена пенсий в РФ может помочь ему “построить” своих вассалов?
vla7815 10 июля 2018 | 20:50
lager23: ////// Похоже пенсию в РФ вообще надо отменять, а налоги повысить до 70%...
Это поможет плешивому Фюреру! /////
А зачем ему помогать ??????
twenty_two 10 июля 2018 | 20:42
Их генералы должны повесить себе портрет Путина на самом почетном месте, и каждый день желать ему здоровья и долгих лет.
nikolaitschi 10 июля 2018 | 20:46
Путин сделал все для защиты Родины: охрану наших западных рубежей берет на себя Евросоюз.
sergei_tn 10 июля 2018 | 20:55
Спасибо дорогому вождю за это.
vadimp 10 июля 2018 | 20:57
"Столтенбер также сказал, что Страны-члены альянса в 2019 году достигнут рекордного увеличения своих военных расходов."
Ну и мы не хуже! Только вот щас будущих пенсионеров грабанем и порядок!
krs_sk 10 июля 2018 | 20:57
Похоже вошьдь опять всех обхитрил )
sasass 10 июля 2018 | 20:59
ЗО эскадрилий- это не верблюд чихнул...