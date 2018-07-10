Суд в Кемерове арестовал на два месяца пожарного, руководившего тушением в ТЦ «Зимняя вишня»
Как передает «Интерфакс», он обвиняется в халатности. По версии следствия, Бурсин не провел разведку пожара и не организовал его тушение должным образом. Сам Бурсин вины не признает.
Комментарии2
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semen2026 10 июля 2018 | 20:45
с тушкой тулеева то всё нормально!? ну тада всё ок.!)))
grigorcar 10 июля 2018 | 21:10
мчс: срочно приму на работу стрелочника. соц-пакет от трех до пяти.