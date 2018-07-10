МВД России: Олег Сенцов является российским гражданином

Режиссер Олег Сенцов является российским гражданином. Так в МВД России ответили на запрос «Интерфакса» о гражданстве осужденного.

Вне зависимости от государственной принадлежности Сенцова, на основании всех фактов можно сделать вывод, что дело сфабриковано, а обвинение бездоказательно. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал политик Владимир Рыжков.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что у Сенцова есть гражданство РФ