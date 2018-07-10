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Эксклюзив Эха 20:31, 10 июля 2018

МВД России: Олег Сенцов является российским гражданином

Режиссер Олег Сенцов является российским гражданином. Так в МВД России ответили на запрос «Интерфакса» о гражданстве осужденного.

Вне зависимости от государственной принадлежности Сенцова, на основании всех фактов можно сделать вывод, что дело сфабриковано, а обвинение бездоказательно. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал политик Владимир Рыжков.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что у Сенцова есть гражданство РФ 

Комментарии

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neyexo 10 июля 2018 | 20:36

В колонию пусть сообщат, чтоб относились как к российскому гражданину

blinorozhiy_chmo 10 июля 2018 | 20:45

Почему все блинорожие чмо так похожи друг на друга?
Да ещё и с Российским гражданством... ))))

danko1 10 июля 2018 | 20:51

neyexo: Оккупация территории не делает автоматически проживающих там гражданами России.
До этого даже Гитлер не доходил.
А Сенцов принципиально паспорт российский не получал.
Да и сфальсифицировано дело полностью.
За поджоги и разгромы штабов Навального никаких обвинений в терроризме никому не предъявляли.
А поджог двери штаба ЕР тогда почему -терроризм?
И намерение взорвать памятник Ленину, основателю массового террора в России, даже если оно и было, нужно считать не терроризмом, а борьбой с идеологией террора.

lenin3 10 июля 2018 | 21:08

danko1: а Янукович тоже гражданин России?)))

aleksei123m 10 июля 2018 | 20:37

МВД России не привыкать врать.

(комментарий скрыт)

banyi2 10 июля 2018 | 20:37

Странно! Я уже не за наши органы! Предъявите докУменты, плиз, а то Вы на бритов становитесь похожи ((((

banyi2 10 июля 2018 | 20:41

banyi2: У паспорта должны быть карточки, и т.д! Где они?

grossalexis072018 10 июля 2018 | 20:54

banyi2: Хорошо бы еще и заявление показать ;)) А вот прикольно - слишком многим рашкованам грозит однажды проснуться подданными Поднебесной ;))

forum_participant 10 июля 2018 | 20:56

banyi2: на момент вхождения Крыма в состав РФ он был зарегистрирован в Крыму что автоматически сделало его гражданином России. Ему нужно было просто подать заявление на отказ от гражданства РФ,

ac_dc 10 июля 2018 | 21:04

forum_participant: что автоматически сделало его гражданином России.
---------------------------------------------------------------
На основании какого закона?

morganafata 10 июля 2018 | 20:39

"Надо сказать принцессе, что сон — это не сон, а про не сон, что это пересон, а пересон — не сон.." Чисто по путински

max3446 10 июля 2018 | 20:39

Участник АТО признался в Киеве в передаче взрывчатки Сенцову
Скандальное заявление прозвучало на конференции ОБСЕ о свободе слова
На проходящей в Киеве международной конференции ОБСЕ по теме свободы слова неожиданно прозвучало скандальное признание об осужденном в России за подготовку терактов Олеге Сенцове. На сцену конференции вышел мужчина в камуфляже и признался, что это он поставлял Сенцову взрывчатку.

- Один из тех предметов (найденной взрывчатки у Сенцова, из-за которой его и обвинили в терроризме – прим.авт.) перевозил я лично – на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма, - заявил этот мужчина, в котором украинские журналисты опознали гражданина Украины Сергея Стерикова, фигурирующего в соцсети «Фейсбук» под псевдонимом Иван Сирко.
В качестве побудительных мотивов этого заявления Стериков-Сирко назвал желание обратить на озвученные им сведения внимание СБУ, чтобы выяснить, кто именно «сдал» Сенцова российской контрразведке. К тому же, если верить этому человеку, Сенцов был далеко не единственным жителем Крыма, получившим от него взрывчатку.

Интересно каково сейчас защитникам сенцова ведь все обвинения против него оказались правдой

serjo1977 10 июля 2018 | 20:51

max3446: Соседка тётя Оля призналась в Екатеринбурге, что max3446 изнасиловал и съел на завтрак двух младенцев, запивая их менструальной кровью собственной матери!
Скандальное заявление прозвучало на конференции соседок возле третьего подъезда дома номер 5!
- Мне об этом баба Нюра рассказала. Она сама это видела!!! - заявила тётя Оля!

Интересно каково сейчас защитникам max3446 ведь все обвинения против него оказались правдой

max3446 10 июля 2018 | 21:03

serjo1977: ссылки на видео признания тети Оли про меня? относительно поставщика взрывчатке террористу сенцову видео его заявления есть

serjo1977 10 июля 2018 | 21:07

max3446: Ты нам зубы здесь не заговаривай! Ты скажи, зачем младенцев сожрал, сволочь???

grossalexis072018 10 июля 2018 | 20:58

max3446: Ау придурок !! Придурок АУ !!! Давай для начала определимся с гражданством, катала из тебя как в прочем и мыслитель - как из говна пуля ;)) Будем идти шаг за шагом - так каков статус Сенцова как гражданина ?

asokol 10 июля 2018 | 21:06

grossalexis072018:

Ставлю сто рублей против пуговицы от кальсон, что вонючий ублюдок Макся3446 твоего вопроса просто не понял, а поэтому как всегда засцыт ответить.

max3446 10 июля 2018 | 21:07

grossalexis072018: вообще то с точностью наоборот, раз доказан факт того что сенцов террорист, какого он гражданства не важно, ибо во всех странах солнечной системы терроризм запрещен, кроме разве что образования 404 (некогда Украина). И тогда тем более его этому образованию выдавать нельзя ибо там его сразу освободят

spitac 10 июля 2018 | 21:13

max3446: "На сцену конференции вышел мужчина в камуфляже и признался, что это он поставлял Сенцову взрывчатку. "

Это доказательство? Или оговор?
Свидетельские показания должны быть оформлены протоколом, а не заявлены на конференции. И в это можно верить, когда "эту взрывчатку" найдут у того , кому он передал. То-есть, когда эти показания будут подтверждены фактическими доказательствами. А так - это очередной испанский диспетчер.

koltak76_ 10 июля 2018 | 20:41

Еcли ещё и МИД скажет, и МО подтвердит, то это 1000%-ная правда!!!
Как истребитель, размером с футбольное поле, как распятый мальчик!
Россия - вперёд! Маня не врёт!! Урррра!!!!!!!!

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serjo1977 10 июля 2018 | 20:49

Дважды наказывать за одно и тоже - до такого даже в гитлеровской Германии не доходили... :-((

scimitar 10 июля 2018 | 20:56

serjo1977: И на оккупированных территориях гестаповцы как-то не дотумкали насильно всучивать евреям германские паспорта перед отправкой в концлагерь. Лохи были по сравнению с нашими полицаями!

grigorcar 10 июля 2018 | 21:05

але, родина! лиши Сенцова своего гражданства и отправь в Украину при жизни!

lenin3 10 июля 2018 | 21:10

grigorcar: зачем?Пусть умрёт россиянином...

sergei_tn 10 июля 2018 | 21:07

Да дело-то не в гражданстве даже.

Можно ли давать 20 лет тюрьмы за недоказанное ничем, кроме слов, намерение?

vladimir1967 10 июля 2018 | 21:07

И есть паспорт с подписью Сенцова? Предъявите!

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