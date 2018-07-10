Террористическая организация ИГИЛ* утверждает, что ее смертник убил 35 российских и сирийских военных на юге Сирии
Террористическая организация ИГИЛ* утверждает, что ее смертник убил 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа на юге Сирии. На исламистских ресурсах также выложено фото с места теракта. По информации боевиков, террорист совершил самоподрыв с помощью начиненного взрывчаткой грузовика в городе Зайсун. В Министерстве обороны России, а также в сирийской правительственной армии эту информацию пока не комментировали.
* Прим. ред.: организация запрещена в России
Комментарии27
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lager23 10 июля 2018 | 20:34
Не удивительно.....скорее закономерно
patrikk_1 10 июля 2018 | 20:40
Террористическая организация ИГИЛ* утверждает, что ее смертник убил 35 российских и сирийских военных на юге Сирии...
Информационная поддержка боевиков ИГИЛ, распространение их версий терактов, подходит для доноса Владимиру Колокольцеву?
kamen_12 10 июля 2018 | 20:41
patrikk_1: Подходит.
aantipov067 10 июля 2018 | 20:55
\\\распространение их версий терактов, подходит для доноса\\\
Петрило, ты так и на зоне действовал?
polikarpich 10 июля 2018 | 21:06
aantipov067: На какой зоне? Судя по этому "чуду", он на Чернобыльской зоне пробыл довольно длительное время.
ruthenocene 10 июля 2018 | 20:56
patrikk_1: Опыт - критерий истины. Стукани. Если заплатят - то подходит.
polikarpich 10 июля 2018 | 21:04
patrikk_1: Ты лучше сразу напиши своё обычное "Вечная память героям" или "Земля пухом", чем кидаться доносы строчить.
banyi2 10 июля 2018 | 20:35
Ну праздник у хохлов и наших либералов, если Эхо не соврало.
kamen_12 10 июля 2018 | 20:37
banyi2: ИГИЛ заслуживающий доверия источник информации. Один араб взорвался, второй посчитал трупы, сфотографировал и выложил в сеть.
koshkaedu 10 июля 2018 | 20:40
Не верю. В действительности, всё наоборот.
twenty_two 10 июля 2018 | 20:46
И сразу в рай, к 88 девственницам.
Вот идиоты...
aantipov067 10 июля 2018 | 21:14
twenty_two: \\\И сразу в рай, к 88 девственницам.\\\
Однако, пристальное изучение текста Корана рисует менее чувственный рай...
В Коране говорится, что мучеников, отправляющихся в рай, на небе ожидает "хур". Недобросовестные комментаторы ( с целью привлечения сторонников) трактовали это слово как "девственница", отсюда и 72 супруги. Однако в арамейском языке "хур" означал "белый" и это слово как правило использовали для обозначения "белого винограда".
С чего бы мусульманину, желать белую девственницу, а не смуглую мусульманку? Как то, это не патриотично..
Гроздь, из 72 виноградин, ожидает смертников в раю.
Коран писался в засушливых районах, где частенько, влага ценилась дороже золота- в то время и в тех условиях, такая награда казалась более, чем достаточной...
Попробуйте не пить пару дней и на третий, отдадите всё, что у Вас есть за стакан воды.
aantipov067 10 июля 2018 | 20:52
Террористы, только там появляются, где существующий режим страшнее самого режима!
korikov 10 июля 2018 | 20:59
aantipov067:
Если бы вы знали про существования терроризма в США, то так не писали бы.
Ну да, при полицейском режиме в штатах видимо и появляется терроризм; башни близнецы, марафон в Бостоне и так далее.
student_ru_ru 10 июля 2018 | 21:06
korikov: Стандартный приём - перевод стрелок или фокуса внимания с себя на других с целью самооправдания.
belovnikita 10 июля 2018 | 20:52
35 ихтаметом больше, 35 ихтамнетом меньше - дело то житейское :-))
snikkersnepper 10 июля 2018 | 20:54
Простите, что нарушаю зажмурившимся в предвкушении Большого Счастья "журналистам" и читателям ЭМ всю малину, но можно два вопроса?
ГДЕ на указанной фотографии не то что бы 35 трупов, но даже следы от подрыва ажно целого грузовика со взрывчаткой?
КАКИМ ОБРАЗОМ игиши узнали точную цифру и гражданство погибших военных? Им сам смертник ОТТУДА телеграфировал?
ПС. Кстати, он ЗайЗун.
palmcoast___ 10 июля 2018 | 20:56
Смерть ИГИЛовским оккупантам.
dsa_dsf 10 июля 2018 | 20:58
наглая ложж - путин игил давно победил, раз пять, и войска вывел раза три
forfor 10 июля 2018 | 21:01
Пофиг...
pantera_1 10 июля 2018 | 21:01
Даже если там погиб один российский военный, вряд ли о нем напишут. И только семья будет молча рыдать.
palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:03
pantera_1:
А вы бы обрадовались даже одному, Анна?
pantera_1 10 июля 2018 | 21:09
palmcoast___: Нет, конечно. Разве нормальный человек может радоваться смерти кого-либо? Даже Мотороле я бы желала умереть своей смертью - дожить до старости (ну, сколько отпущено). Но в нашей тюрьме.
--------
Почему такой интерес?
palmcoast___ 10 июля 2018 | 21:14
pantera_1:
В новостях нет интересов., здесь только короткие реплики. Новости это то место на Эхе, где нужно искрометно и быстро, чтобы аж брызги на всех полетели!
nikolaitschi 10 июля 2018 | 21:02
Война в Сирии затеяна не религиозными фанатиками, а Асадом против собственного народа. Религиозные террористы просто воспользовались ей, чтобы захватить территориии создать свое государство. Их выгонят, а война останется. Россия становится стороной в гражданской войне, в которой победить оружием невозможно, ведь алавиты в Сирии составляют только 10% населения. Что там делаем мы? Население недостаточно быстро убывает? Нефти не хватает?
mikr 10 июля 2018 | 21:02
Данная информация не подлежит ни малейшему сомнению, поскольку поступила в редакцию Эха Москвы непосредственно от самого смертника.
monterado_ancona_marche 10 июля 2018 | 21:15
МО уже опровергло этот голимый фейк...