Террористическая организация ИГИЛ* утверждает, что ее смертник убил 35 российских и сирийских военных на юге Сирии...

Террористическая организация ИГИЛ* утверждает, что ее смертник убил 35 российских и сирийских военных в провинции Дараа на юге Сирии. На исламистских ресурсах также выложено фото с места теракта. По информации боевиков, террорист совершил самоподрыв с помощью начиненного взрывчаткой грузовика в городе Зайсун. В Министерстве обороны России, а также в сирийской правительственной армии эту информацию пока не комментировали.

* Прим. ред.: организация запрещена в России