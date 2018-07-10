На севере ЮАР разбился пассажирский самолет

По меньшей мере 20 человек получили травмы. Как пишет «Дейли Миррор», один из пострадавших находится в критическом состоянии. На фюзеляже самолета указано, что он принадлежит голландской компании Martin's Air Charter. О причинах крушения не сообщается, но специалисты не исключают отказ двигателя.