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20:02, 10 июля 2018

На севере ЮАР разбился пассажирский самолет

По меньшей мере 20 человек получили травмы. Как пишет «Дейли Миррор», один из пострадавших находится в критическом состоянии. На фюзеляже самолета указано, что он принадлежит голландской компании Martin's Air Charter. О причинах крушения не сообщается, но специалисты не исключают отказ двигателя.

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