Силы самообороны Эстонии заявили о нарушении границы российским самолетом
По данным властей, самолет находился в воздушном пространстве Эстонии около минуты. Его транспондер был включен, но план полета представлен не был. На радиоконтакт с эстонскими авиадиспетчерами экипаж не выходил. Принадлежность воздушного судна не уточняется. Между тем, посол России в Эстонии был вызван в МИД страны, где ему была вручена соответствующая нота.
Комментарии15
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banyi2 10 июля 2018 | 20:05
ВОЙНА??? )))
venezianez49 10 июля 2018 | 20:11
banyi2:
Уже началось вторжение ?
Агрессия ?
Аннексия ?
Тихо, граждане ! Это очередная пугалка от политических пигмеев.
blinorozhiy_chmo 10 июля 2018 | 20:14
"Силы самообороны Эстонии" - это десяток крестьян с рогатинами?
Так что-ли?
danko1 10 июля 2018 | 20:25
ЧМ завершается.
Путин взялся за старые провокации, наплевав, что жизни летчиков подвергает опасности.
fig__vvam 10 июля 2018 | 20:26
banyi2: Турки ьы уже сбили,
и РФ снова бы умылась слезьми.
Надо благодарить Бога, что эстонцы добрые.
А то послали бы пару натовских истребителей и писец.
hastings 10 июля 2018 | 20:31
banyi2: "Силы самообороны Эстонии заявили о нарушении границы российским самолетом" ...спустя 3 недели после нарушения :D
sg91 10 июля 2018 | 20:17
Кто ж виноват что некоторые грозные страны одним крылом накрыть можно?
Ну хоть какое то занятие эстонским дипломатам..
banyi2 10 июля 2018 | 20:18
sg91: Дебилы, б.... По другому , умнее не скажешь)
serg4422 10 июля 2018 | 20:23
а сбить не пробовали? вилы,например,метнуть...
ruthenocene 10 июля 2018 | 21:00
serg4422: Турки как-то попробовали. Метнули вилы. И попали!..
banyi2 10 июля 2018 | 20:23
Я сейчас на отдыхе, поэтому выпиваю с друзьями. Но понять не могу шпрот! Они же знают, что они - черти! По жизни. Я с 90-х в Эстонии жил. Там всё Питерские имели и имеют. Какие полёты РФ над шпротами? Какая война, с КЕМ? ))))
ruthenocene 10 июля 2018 | 21:08
banyi2: Только выпиваете? Ой, не верю!
Небось цикорием али лебедой какой усугубляете?:)
sasass 10 июля 2018 | 20:27
У Эстонцев каждая минута начеку - украинский опыт им велит быть начеку...
banyi2 10 июля 2018 | 20:32
sasass: Чек Чек (фр. chèque, англ. cheque/check) — ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платёж указанной в нём суммы чекодержателю. ... Чекодатель не вправе отозвать чек до истечения установленного срока для предъявления его к оплате.
gregor 10 июля 2018 | 20:44
Прочитал комменты ..... , убедился ... платящие контрибуцию херои Эстонию победили . Заплатили контрибуцию гордому Народу и написали коммент .
Очень большие херои ..., аж очень ... .