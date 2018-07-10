Силы самообороны Эстонии заявили о нарушении границы российским самолетом

По данным властей, самолет находился в воздушном пространстве Эстонии около минуты. Его транспондер был включен, но план полета представлен не был. На радиоконтакт с эстонскими авиадиспетчерами экипаж не выходил. Принадлежность воздушного судна не уточняется. Между тем, посол России в Эстонии был вызван в МИД страны, где ему была вручена соответствующая нота.