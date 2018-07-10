Гособвинение запросило для Андрея Попова, известного как «бог Кузя», 7 лет колонии
Прокурор просит признать его виновным в мошенничестве и создании религиозной организации, посягающей на личность и права граждан. По данным следствия, Попов создал на территории Москвы секту, деятельность которой была сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью. В суде Попов не признал вины ни по одной из статей.
Комментарии11
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
serjo1977 10 июля 2018 | 20:15
Интересно, а когда дойдёт очередь до бога Кирюши?
danko1 10 июля 2018 | 20:27
serjo1977: Этого служителя Кремлю, ненасытного в жадности до злата и недвижимости, в первую очередь судить надо за фактическое уничтожение православия в России.
krs_sk 10 июля 2018 | 20:50
danko1: Его никогда и не было, это религия насаждалась князьями только для своих рабов...
danko1 10 июля 2018 | 21:06
krs_sk: Я вообще считаю, что любая религия нужна только рабам.
И сказки, записанные спустя столетия после явления Христа, с переводами с разных языков, очень далеки от сказанного в реальности. Да и опубликована только малая очень часть, что рабам позволено знать, остальное в ватиканской библиотеке хранится.
Достаточно Заповеди выполнять, чтобы они сущностью человека стали.
Слишком далеки те сказки попов от реальности.
Да и образ жизни большинства попов - пример того, как жить нельзя.
tat1947 10 июля 2018 | 20:17
А про деньги пропавшие "бога Кузи", 150млн. вроде( которые были прикарманены мошенниками в форме) в Етом суде не вспоминали..... Так где деньги, ЗИН ????????????????
krs_sk 10 июля 2018 | 20:55
tat1947: Ни богКузя, ни ммм, ни наркоторговля не могут существовать без крыши от власти...)
student_ru_ru 10 июля 2018 | 20:26
Есть большие секты, есть маленькие. Есть большие боги. есть малюсенькие. Но ведь если бы не было больших, то и малюсенькие бы не появлялись.
chubazzl 10 июля 2018 | 20:28
Этого Кузяку в который раз уже крутят, бабосы видимо несколько раз вытрясывали, сколько лет уже длится эта эпопея, я про него сто лет назад уже слышал.
drillerthriller 10 июля 2018 | 20:39
chubazzl: Чубайс, да ты горец?
krs_sk 10 июля 2018 | 20:48
За что? Святого чела обижають! ) лучше бы чертасечина поджарили )
ansata 10 июля 2018 | 21:05
"секту, деятельность которой была сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью."
+++++++++++++++++++++++++++++++++++
Упс... А кто создал секту на всей территории России? Ведь ее деятельность так же сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью.