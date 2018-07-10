Гособвинение запросило для Андрея Попова, известного как «бог Кузя», 7 лет колонии

Прокурор просит признать его виновным в мошенничестве и создании религиозной организации, посягающей на личность и права граждан. По данным следствия, Попов создал на территории Москвы секту, деятельность которой была сопряжена с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью. В суде Попов не признал вины ни по одной из статей.