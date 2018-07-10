Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали за уклонение от обязательных работ
После отделения полиции и составления протокола ее доставили в мировой суд. Об этом «Эху Москвы» рассказала сама Мария Алехина.
Ей грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, либо до 15 суток ареста. У задержанной есть маленький ребенок, поэтому суд не может применить такую меру, как арест, добавила Мария Алехина.
Комментарии10
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banyi2 10 июля 2018 | 20:08
Писать уже скучно, жду футбола. Ну что написать? Про куриц уже писал... Ну заберите это существо к себе! Что она и РФ мучается?
koltak76_ 10 июля 2018 | 20:24
banyi2: Да здравствует наш суд, самый гуманный и милосердный!! Если ребенок есть, не будем садить в каталажку!! Просто отберем все деньги и сбережения, натравим судебных приставов, они то точно знают, как правильно отжать плиту и холодильник.
golodomor_ze__hohlokost 10 июля 2018 | 20:09
Откуда у этой писторванки маленький ребёнок? Засунула курицу, а вытащила ребёнка?
koltak76_ 10 июля 2018 | 20:30
golodomor_ze__hohlokost: Вот откуда пригожен крыс берет к себе на работу?
Если есть отпускники и добровольцы, поехавшие убивать за деньги на территорию другой страны, то найдутся и стукачи и палачи!
Слава вошдю!! Россия - вперёд!!!!!! Урррра!!!!!!!
blinorozhiy_chmo 10 июля 2018 | 20:10
А почему эти Дурочки назвали себя "Бешеными вагинами"?
Это недостаток семейного воспитания или врождённые патологии головного мозга?
Кто подскажет?
banyi2 10 июля 2018 | 20:14
blinorozhiy_chmo: Вы не правильно перевели) Они назвали себя - БЕШЕНыМИ пи....ми ))))
koltak76_ 10 июля 2018 | 20:32
banyi2: Ты то, крыса, правильно все перевела..
Тебе бы еще мозги и совесть.
tremens_delirium 10 июля 2018 | 20:18
Пытаться заставить её работать просто бесчеловечно.
goshec 10 июля 2018 | 20:44
tremens_delirium: Пытаться заставить её работать просто бесчеловечно.\\
Как и тебя, кремлин. Но Алехина - женщина, а у тебя еще поляйца болтается.
Не все операции завершены, к сожалению.
polikarpich 10 июля 2018 | 21:02
tremens_delirium: Да она-то отработает, сколько надо. А вот с вами сложнее. Тут как в том анекдоте про еврея-портного и артиста с замашками "примы".
"Молодой человек... Играет не костюм, а артист из него. А вы же как были говном, так им и остались..."