Участницу группы Pussy Riot Марию Алехину задержали за уклонение от обязательных работ

После отделения полиции и составления протокола ее доставили в мировой суд. Об этом «Эху Москвы» рассказала сама Мария Алехина.

Ей грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей, либо до 15 суток ареста. У задержанной есть маленький ребенок, поэтому суд не может применить такую меру, как арест, добавила Мария Алехина.