Чарли Роули, подвергшийся воздействию нервно-паралитического вещества, пришел в сознание

Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, он остается в критическом, но стабильном состоянии. Он все еще нуждается в круглосуточной помощи медиков больницы Солсбери. Его подруга, Дон Стерджес, госпитализированная с теми же симптомами, умерла сутки назад. После этого полиция расследует инцидент с отравлением в Эймсбери как убийство.