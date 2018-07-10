Чарли Роули, подвергшийся воздействию нервно-паралитического вещества, пришел в сознание
Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, он остается в критическом, но стабильном состоянии. Он все еще нуждается в круглосуточной помощи медиков больницы Солсбери. Его подруга, Дон Стерджес, госпитализированная с теми же симптомами, умерла сутки назад. После этого полиция расследует инцидент с отравлением в Эймсбери как убийство.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
banyi2 10 июля 2018 | 20:03
Пивка ему не давать, лучше вколоть что нибудь. Он тогда всё расскажет (но расскажет пусть ДО ) )))
honduras_na_colime 10 июля 2018 | 20:17
Слышь, гермафродит в портянках, ты лучше подумай, что теперь этот наркоша скажет, где он нашёл ёмкость с Новичком и куда его потом дел.
А если правильные сыщики получат в руки ёмкость - песенка кремлядей будет спета досрочно.
serhio_25__ 10 июля 2018 | 20:30
honduras_na_colime: А бабу убили, потому что она отказалась сотрудничать и все валить на Путина?
disdai 10 июля 2018 | 21:04
serhio_25__:
Лучше спроси своих кураторов: А тех, кто Срипалей отравил, тоже на тот свет отправили?
lnmanusnostras1 10 июля 2018 | 20:09
Что мне подсказывает, что и этого парня спрячут. Дай бог живым останется.
vedma2017 10 июля 2018 | 20:35
lnmanusnostras1:
Если спрячут, то точно жив останется.
golodomor_ze__hohlokost 10 июля 2018 | 20:12
Первыми его словами после того как он пришёл в сознание были: мама, папа, б.ять, Путин?
y20160414 10 июля 2018 | 20:22
golodomor_ze__hohlokost:
Да нет, он же в сознание пришёл, поэтому первыми словами были «путлер хуйло».
m_doc 10 июля 2018 | 20:27
y20160414: Светлоликая интеллихенция подтянулась, элитка, панимаишь:)
y20160414 10 июля 2018 | 21:13
m_doc:
Да нет, «интеллихенция» – это Мудинский с его «рашка‑говняшка» и Лавров с его «Дебилы, бля!». А ещё пахан с коронным «Бельё перед стиркой чекисты ЗАМАЧИВАЮТ В СОРТИРЕ, поэтому от них такая ДУХОВНОСТЬ».
tremens_delirium 10 июля 2018 | 20:48
Будет ломка без "Новичка"
tks 10 июля 2018 | 20:50
Теперь весь вопрос в том, успеет ли его допросить следак или нет.
jetsam 10 июля 2018 | 20:59
---
@Чарли Роули, подвергшийся воздействию нервно-паралитического вещества,
пришел в сознание@ и на чистом русском языке потребовал кору дуба с боярышником
и обвинил терезу в своем отравлении, укол ему делал лично бОрис,
который не выдержал мук совести и подал в отставку....
отчет карлоса захарова прилагается...
--- один вариант из "методичка бойца путенинтим стр 213"