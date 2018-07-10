У сибирского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Анатолия Острягина власти Германии конфисковали замок в Тюрингии

Как передает «Дойче Велле», причиной стала угроза окончательного разрушения памятника архитектуры, судьбой которого российский собственник не занимался с конца 2008-го года, когда приобрел его. Замок был приобретен за 12 миллионов евро, переведенных со счетов офшорной компании из Белиза. После ряда сомнительных финансовых операций сооружение оказалось под залогом из-за многомиллионных долгов.