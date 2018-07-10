У сибирского бизнесмена и экс-депутата Госдумы Анатолия Острягина власти Германии конфисковали замок в Тюрингии
Как передает «Дойче Велле», причиной стала угроза окончательного разрушения памятника архитектуры, судьбой которого российский собственник не занимался с конца 2008-го года, когда приобрел его. Замок был приобретен за 12 миллионов евро, переведенных со счетов офшорной компании из Белиза. После ряда сомнительных финансовых операций сооружение оказалось под залогом из-за многомиллионных долгов.
Комментарии30
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sprav77 10 июля 2018 | 19:34
Денежки сибиряков перекочевали немцам.
danko1 10 июля 2018 | 19:37
sprav77: Любят неодворяне, как Патрушев чиновников и депутатов во власти назвал, замки приобретать.
Но сколько бы они не награбили, сколько замков и дворцов на награбленное не купили, так и остаются гопниками из подворотни и бандитами.
tvitov66 10 июля 2018 | 19:47
danko1: теперь ему должны возместить из нашего бюджета - ПУтриоты должны с радостью поделится своими огромными пенсиями и зряплатами с нечастым
iwan_feodorovich 10 июля 2018 | 19:52
danko1: Хорошо бы у Ходора с Чичей все отобрали.
Да и ваше "честно заработанное" - тоже.
ura_123 10 июля 2018 | 19:58
iwan_feodorovich: А у Абрамовича? Или у Тимаковой и иже с ними... Вот у депутата Исаева (ЕР) гостиничка в Германии,с ним как быть?
iwan_feodorovich 10 июля 2018 | 20:01
ura_123: Богатых не жалко.
freedom55 10 июля 2018 | 20:18
iwan_feodorovich: Дураков не жалко.
luger_max_otto 10 июля 2018 | 19:41
А то. Сразу вспоминается классика- "Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы!"
seryj_wolk 10 июля 2018 | 20:03
luger_max_otto: Или: было вашим, стало нашим!
koshkaedu 10 июля 2018 | 19:37
Хотел бы из грязи в князи ...
evgeny_biolog 10 июля 2018 | 19:37
"власти Германии конфисковали замок в Тюрингии"
Сибирскому бизнесмену и экс-депутату Госдумы Анатолию Острягину замок в Тюрингии нужен как тёща в деревне ...
vladimirbelarus 10 июля 2018 | 19:40
Традиционно для роисских фсбэшных "бизьнесьменов". Наворовать - смогли, а управлять - уже мозги нужны. Даже нанять умного управляющего и то не смогли. Т.к. не смогли решить аксиому: если ты такой умный, то почему такой бедный. Значит, если я богатый, то я же и самый умный. Умнее меня никого нет, и вот результат - многомиллионные долги.
ohrjr 10 июля 2018 | 19:42
Как назовут этих ушлепков "бизнесменами", так рука тянется к ...
plank1957 10 июля 2018 | 19:45
Это кем же надо быть, чтобы замок, балансовой стоимостью в 1 евро, купить за 12 миллионов евро?
grigol331 10 июля 2018 | 20:01
plank1957:
Меценатом.
viktorova 10 июля 2018 | 20:05
plank1957: да отмыл деньги вот и все. И своим же конторам заложил.
rusof_ob 10 июля 2018 | 20:08
plank1957: Депутатом думы. А они еще и законы пишут, прикинь.
polikarpich 10 июля 2018 | 19:46
Главное - хапнуть, а там хоть трава не расти.
ramses333 10 июля 2018 | 19:52
Ломоносов когда-то сказал: "Богатство российское будет прирастать Сибирью". И таки будет прирастать! Только не российское, а германское, английское, испанское, французское, американское и далее по списку.
ura_123 10 июля 2018 | 19:56
Вот спрашивается,зачем ему замок???? Сибирскому то бизнесмену... Чай не Абрамович)))
vic12 10 июля 2018 | 20:35
ura_123:ум то - депутатский? Другого природа не дала.
bekipp 10 июля 2018 | 19:58
Этот Острягин наверное член ЕР.
nikolaitschi 10 июля 2018 | 20:07
В нормальном обществе у всех членов равная ответственность. И у общества всегда есть возможность установить статус кво. Привыкли депутатишки творить беспредел с людьми, городами, дорогами и лесами своей любимой (в смысле траханья) Родины, думали везде можно. Нет, нельзя! Там ЛЮДИ живут, они не позволят!
semen2026 10 июля 2018 | 20:13
каждому лилипуты по замку!))) пока не получается.)
ed10075 10 июля 2018 | 20:15
Ох уж эта политкорректность... В 90-е их называли "братками", а сегодня "бизнесмен", "депутат", "политик", "министр".
terens 10 июля 2018 | 20:17
И ка ктакие дебилы умудряются насосать в офшор 12 лямов?
andy66 10 июля 2018 | 20:19
замок был куплен исключительно из патриотических побуждений...
если бы не он купил, его бы купило НАТО ))
student_ru_ru 10 июля 2018 | 20:28
Агент Родины.
sasass 10 июля 2018 | 20:29
Берегут реальную свою историю - не занимаются мифической мифологией...
sjuzanna 10 июля 2018 | 20:33
Давно пора было отобрать замок.