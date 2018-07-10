Норма об уголовной ответственности за исполнение западных санкций в России может быть исключена из законопроекта
Норма об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России может быть исключена из соответствующего законопроекта. Этого не исключает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты считают, что ответственность по этой статье может быть административной.
Напомним, ранее Госдума перенесла второй чтение законопроекта для проведения дополнительных консультаций.
Комментарии13
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danko1 10 июля 2018 | 19:34
Точно, что ГосДура.
Принимают, потом отменяют, но никогда не думают о тех законах, что принимают и о том, что законы Конституцию нарушают.
progulkin 10 июля 2018 | 19:56
а уголовное наказание за подстрекательство к введению санкций осталось, хотя надо таких людей к орденам представлять, ведь сам вождь сказал, что санкции России на пользу, а наш фюрер никогда не врет!
sborisych 10 июля 2018 | 20:08
danko1:
Что вы хотите, если в башках у них, извиняюсь, манёк размягченные мозги, и стоят оне в пытрЕАтической позе- чего изволите, АП, и (самоё) верх "исполнительной власти"?..
vilingrad 10 июля 2018 | 20:24
danko1: Из бутылки водки исключили водку. Вот бутылка! Вот горшок пустой- он предмет простой- он никуда не денется!
banyi2 10 июля 2018 | 19:37
И это ПРАВИЛЬНО! Надо поступать как США и КНР )
polikarpich 10 июля 2018 | 19:42
Включили "заднюю". А куда деваться? Не включать же полное самоуничтожение?
Главное - формальности соблюдены, грозно поморщили лобик, ножкой топнули.
sborisych 10 июля 2018 | 19:53
polikarpich:
Ну да- прокукарекали, пЫтрЕАтически отметились, наверное выписали премии, а там хоть и не рассветай..
ruthenocene 10 июля 2018 | 19:47
Т.е. Грефа теперь не посадят, а только оштрафуют? Пичалька...:)
sborisych 10 июля 2018 | 19:51
Полагаю, что оне пе поумнели. Просто принятие этого невозможного к исполнению бреда, видимо просто повергло бы страну в хаос борьбы всех против всех. Что тады делать, к примеру с Грефом и Сбербанком? Пожизненное?
bekipp 10 июля 2018 | 20:00
Этот Володин он все таки исключает это или не исключает?
sborisych 10 июля 2018 | 20:11
bekipp:
Он профессиональный словоблуд, его на этом не поймаешь..
viktorova 10 июля 2018 | 20:02
Ну что, пусть уж публично признают инициатора этого законопроекта умственно отсталым. А для компенсации наградят секретным указом.
sasass 10 июля 2018 | 20:23
По дурости ввели , а теперь эти дурости героически преодолеваются ....