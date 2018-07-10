Норма об уголовной ответственности за исполнение западных санкций в России может быть исключена из законопроекта

Норма об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории России может быть исключена из соответствующего законопроекта. Этого не исключает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, депутаты считают, что ответственность по этой статье может быть административной.

Напомним, ранее Госдума перенесла второй чтение законопроекта для проведения дополнительных консультаций.