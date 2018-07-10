Мужчина, отравившийся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, пришел в сознание
Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, состояние Чарли Роули остается стабильно тяжелым.
Напомним, его спутница Дон Стерджес, госпитализированная вместе с ним в конце июня с теми же симптомами, умерла сутки назад.
В Скотланд-Ярде уверены, что пара из Эймсбери подверглась воздействию вещества «Новичок».
Британские власти опасаются, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло попасть в еще один город графства Уилтшир. Как пишет «Телеграф», специалисты забрали на проверку машину врача «скорой помощи» из Суиндона. У самого доктора следов заражения не нашли, но специалисты увезли его одежду и «Ауди» в лабораторию в Портон Дауне.
Комментарии10
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banyi2 10 июля 2018 | 19:35
Во крепкие чертяки! Ничего , даже новичок их не берёт... Я же писал раньше - лучше дихлофос ))))
kamen_12 10 июля 2018 | 20:03
banyi2: То что, боевое химическое оружие не действует, то загадка, бриты не хотят почему.
glotov 10 июля 2018 | 19:37
Отвечай, друг любезный, чем отравил сожительницу! И по чьему наущению мазал дверную ручку!
splin2 10 июля 2018 | 19:38
Глядишь, и контейнер с надписью " Сделано в РФ" теперь найдут.))
dmitry35 10 июля 2018 | 19:50
Похоже, он и рассказал как это было. "К нам подошёл человек в шапке-ушанке. В одной руке у него была бутылка "Столичной", а в другой стакан с какой-то жидкостью. На ломаном английском он предложил выпить. Больше ничего не помню...."
aallttoo 10 июля 2018 | 19:51
Медицина в Англии не чета расеянской - лопухом и боярышником.
dmitry35 10 июля 2018 | 20:29
aallttoo: Лечились, болезный? Тоже просроченным "новичком" траванулись?
andy66 10 июля 2018 | 20:00
ну хоть узнаем что это был за контейнер (((
arkadiy48 10 июля 2018 | 20:18
andy66: kamen_12: долго на складах лежало....выдохло..
arkadiy48 10 июля 2018 | 20:15
второе "чудесное"воскресение..