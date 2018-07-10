Мужчина, отравившийся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери, пришел в сознание

Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, состояние Чарли Роули остается стабильно тяжелым.

Напомним, его спутница Дон Стерджес, госпитализированная вместе с ним в конце июня с теми же симптомами, умерла сутки назад.

В Скотланд-Ярде уверены, что пара из Эймсбери подверглась воздействию вещества «Новичок».

Британские власти опасаются, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» могло попасть в еще один город графства Уилтшир. Как пишет «Телеграф», специалисты забрали на проверку машину врача «скорой помощи» из Суиндона. У самого доктора следов заражения не нашли, но специалисты увезли его одежду и «Ауди» в лабораторию в Портон Дауне.